Elfindelmiedo: ''Un libro para ver las posibilidades de liderazgo de las mujeres''

Se cumple un año del movimiento ''MeToo''. La propuesta comenzó en Estados Unidos en octubre del 2017 y desde entonces ha hecho que millones de mujeres se hayan atrevido a denunciar el acoso sexual y la discriminación en el mundo entero. La polémica saltaba en Hollywood, la actriz Rose Mcgowan contaba en un libro como en 1947, cuando tenía 23 años había sido violada por el productor de cine Harvey Weinstein. Hasta ese momento, los abusos eran un secreto a voces pero tabú. Todo estalló cuando el New York Times y la revista del New Yorker revelaron como varias actrices había sufrido el mismo acoso y que en algunos casos se produjeron violaciones. Una grabación de una operación policial mostraba como Weinstein le pedía a una modelo italiana que la acompañara a su hotel. A partir de ahí el movimiento fue imparable y con el apoyo de caras visibles muchas mujeres denunciaron el acoso por las redes. Un año después esta ola de testimonios sigue activa, también en España.

Gloria Lomana ha pasado por los micrófonos de La Linterna de COPE para hablar de su nuevo libro #Elfindelmiedo. '' No se trata de un libro para hacer balance de los abusos, sino para ver las posibilidades que tiene las mujeres para liderar y estar en la sociedad'' cuenta Lomana. El subtitulo de este ejemplar ilustra una frases que caracteriza mucho el libro: voces del feminismo. ''voces de chicas, niñas, mujeres y de hombre'' ''yo también veo que los hombres están detrás de la dignidad y el respecto'' explica Lomana.

El libro está escrito de una manera especial, a parte de todas las entrevistas que ha tenido, el ejemplar se trata de una conversación con su hija. ''Con mi hija he repasado desde la época de mi abuela hasta como viven las chicas de ahora muchas de ellas condicionadas por las tecnologías''. La violencia de control está referido a las adolescentes que aceptan comportamientos de sus parejas.''Eso es violencia emocional'' explica Lomana. ''Ahora se está produciendo un fenómenos entre las chica que es si mi novio no me localiza o me pide explicaciones, no me quiere lo suficiente''.

#Elfindelmiedo es un libro para que lo lean las nuevas generaciones, tanto para las chicas como para los chicos. ¿Y porque ese nombre? ''Las mujeres hemos crecido con el ''no'' y esto genera inseguridades incluso a nivel profesional''.