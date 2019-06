Jon Uriarte: ''Elegimos presidente para el Parlamento Europeo''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Se necesita presidente del Parlamento Europeo. Presidente del Consejo Europa, Presidente de la Comisión Europea y cada país tiene sus candidatos. COPE ayuda a Europa a elegir a los mejores y Jon Uriarte ha traído propuestas. Lo primero que se necesita es a alguien que sea capaz de entenderse con todos los países, incluido Reino Unido. Otro de los aspecto que tendrá nuestro candidato es el don de gentes y en ese aspecto creemos que Agustín Jiménez sería ideal.

Todo ciudadano europeo tiene ayudas para viajar a Bruselas y Estrasburgo y ver los Parlamentos. Y el sueldo, pues no es lo mismo para el Presidente de Parlamento o Presidencia del Consejo que es más llevadera. Lo que no impide que nuestro candidato se conforme con un modesto sueldo, no como ahora que no perdonan ni un euro.

El presidente que proponemos para Europa debe guiarnos para no caer en crisis económicas y para eso, nadie mejor que sepa analizar los datos y que muestra la realidad de la economía europea. Ernesto Sevilla sería otra buen candidato, sobre todo para fijar el presupuesto de la unión.

¿Y qué decir de la amenaza terrorista?, ¿y de la seguridad de los países miembros y más allá? Para eso nada mejor que un estadista templado y precursor de las alianzas de civilizaciones: Rodríguez Zapatero. Luego están las amenazas exteriores, la postura de Londres o las chulerías de Donald Trump. Por eso, nuestro candidato para representar a la Unión Europea en el exterior es alguien muy especial.