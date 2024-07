El mensaje de auxilio de Inmaculada ante el drama de la migración en El Hierro: "Llega a ser irreversible"

La isla de El Hierro vive una situación muy compleja. Raro es el día en el que no llega a la costa un cayuco repleto de personas que se juegan la vida buscando simplemente sobrevivir. El último que ha llegado a la isla lo ha hecho tan solo hace dos días, con 56 personas a bordo. Dos de ellas, menores. Este es el último a la isla del Hierro, porque 158 han llegado al puerto de Arguineguín este jueves.

Es una isla con poco más de 11.000 habitantes, la isla más pequeña del archipiélago, pero se ha convertido en el principal punto de llegada de migrantes de toda la Unión Europea. En 2023 llegaron 14.000 personas en 154 cayucos. La población es de 11.000 personas... pero llegaron 14.000 el año pasado. Es una cifra tan real como terrible. Y en este 2024 se va a seguir con el mismo camino.

SOS. Soy médico de Urgencias en la isla de El Hierro. Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros llorando. Pues me he puesto a trabajar y al final he acabado llorando yo también. Sres. Políticos déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias!!!! pic.twitter.com/RbVZAZKcBw — Inmaculada Mora P. (@adamora4) July 16, 2024

¿Qué hay detrás de estos datos? Inmaculada Mora es médico de Urgencias en la isla. Vive en Tenerife pero se traslada a El Hierro cada cuatro días, y ha contado en un hilo de Twitter la dramática situación. Habló en La Linterna sobre el drama que viven en El Hierro, y como incluso llega a ver escenas en las que la vida acaba pareciendo absolutamente insignificante.

El mensaje de ayuda que lanza Inmaculada por El Hierro

Inmaculada escribió un mensaje de auxilio que se ha terminado haciendo viral, e incluso ha llegado al Congreso de los Diputados, en la voz de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. "Cuando llegué a Urgencias, me encontré con mis compañeros, y cuando les pregunté qué tal la guardia, se pusieron a llorar por lo que habían pasado. Me impresionó ver a compañeros míos jóvenes sobrepasados, porque esto no es un hecho aislado", explicó a Rubén Corral.

Pero incide que lo peor no es lo que pasan sus compañeros, sino los migrantes: "Se nos están muriendo por hipotermias severas. Esos sumado a grados de deshidratación extrema. Y se ve la degradación de los músculos por estar quietos durante tanto tiempo. Esto produce unas alteraciones en el que ya puede ser irreversible".

Y es que estamos hablando de que es el segundo hospital más pequeño de España. "Tenemos 32 camas de hospitalización. Tenemos un grupo de WhatsApp y yo ya sé lo que hay. Siempre estamos pendientes de su estado. Hemos llegado a tener hasta a 20 personas de golpe en un hospital en estado crítico, que normalmente tenemos a una en estado crítico", añadía al respecto.

"Los niños llegan en shock tras ver morir a sus padres"

Y este drama humanitario llega también a los menores. "Tenemos una lista de chicos que necesitan trasplantes de piel porque la pierden en las erosiones. Son cuadros que hemos tenido que escuchar para poder llevarlos", explicaba Inmaculada.

Porque las condiciones en las que tienen que hacer estas travesías llegan a ser absolutamente indignas: "Hay personas que llegan en shock, algunas que durante el viaje tienen que ser atados en la patera porque no soportan lo terrible del viaje, con ese frío, sin saber nadar. Hemos visto niños, y eso es lo que más te desgarra. En el trayecto han visto cómo sus padres fallecían. Cuando llegan estos niños y no están escolarizados no me puedo comunicar con ellos". Un drama humanitario que necesita de una solución cuánto antes.