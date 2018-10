Don Sebastián Taltavull: ''La solidaridad puede hacer un milagro''

El Govern balear desplegará a partir del viernes un equipo de 22 trabajadores sociales para evaluar "casa por casa" los daños sufridos por las fuertes lluvias que afectaron anoche a la zona de Llevant de Mallorca y que ha causado diez muertos y la desaparición de un niño de 5 años.

Don Sebastián Taltavull, obispo de Mallorca se ha implicado en las labores de limpieza de las calles de Sant Llorenç des Cardassar, en la que miles de vecinos llevan horas limpiando y recuperando sus pertenencias. ''Puedes decir palabras de consuelo pero sobre todo es la presencia'' dice Don Sebastián.

En Menorca las trombas de aguas son frecuentes pero no como la de esta ocasión. ''La solidaridad puede hacer un milagro'' explica Don Sebastián. Todo el pueblo está en la obligación de no pensar en lo material, sino de dar todo el apoyo a las personas afectadas. ''Ahora es momento de no pensar en uno mismo'' afirma rotundamente Don Sebastián.