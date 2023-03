Lo que el doctor Batlle le dijo a Ángel Expósito en 2018 sobre qué pasaría con el cáncer de colon: "Lo clavó"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, quiso recordar a finales de este 2022, a la luz de los últimos descubrimientos sobre la metástasis del cáncer de colon, lo que el doctor Eduard Batlle, del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, le dijo en 2018. Concretamente, el investigador hablaba de los plazos y cómo avanzaría el estudio que se centraba en investigar las células de la metástasis, algo que cobra vital importancia este miércoles.

Y es que científicos españoles del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona han identificado por primera vez las células que causan la metástasis en el cáncer de colon, el tercero con más incidencia y que causa cerca de dos millones de casos mundiales al año. “Resumiéndolo mucho quédate con este titular: La investigación demuestra que dar inmunoterapia antes de operar puede evitar que el tumor consiga reproducirse”, comentaba Expósito.

“Siempre con prudencia, es una excelente noticia. Ojo, no quiere decir que se haya encontrado una cura al cáncer de colon. No. Se trata de un paso muy importante. Digamos que se han identificado las células malignas que se desprenden del cáncer y provocan las muertes por metástasis. Ahora los investigadores sugieren un nuevo tratamiento para eliminarlas. Queda mucho trabajo. Pero partiendo de esta base quiero fijarme en varios aspectos que me parecen muy interesantes”, comentaba el comunicador de COPE.









El cáncer de colon, el segundo más letal del mundo

En primer lugar, hay que tener en cuenta el tipo de cáncer del que estamos hablando: El cáncer colorrectal tiene una gran incidencia en España, siendo uno de los más frecuente entre hombres y mujeres. Es el tumor maligno más abundante, por encima del pulmón y la mama. Cada año, cerca de 41.500 personas son diagnosticadas de este tipo de cáncer en nuestro país.

Desgraciadamente, la tendencia es que siga aumentando en gran medida debido a la influencia de factores de riesgo como son la dieta, el estilo de vida y el componente genético. La tasa de curación de un cáncer colorrectal en estadio precoz supera el 90%. Sin embargo, en los pacientes que presentan una enfermedad ya avanzada cuando son diagnosticadas, la supervivencia disminuye drásticamente.

Habitualmente, el cáncer de colon y recto se trata extirpando la zona afectada y después se aplica quimioterapia para evitar recaídas. Desgraciadamente, un 35% de los pacientes acaban sufriendo metástasis en los años siguientes y en muchos casos la letalidad se dispara hasta el 85%. Estamos del segundo tipo de cáncer más mortal





Lo que el doctor Batlle le dijo a Expósito en 2018

La pregunta ahora es, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de ese descubrimiento? ¿Cuándo se va a poder curar tal o cual enfermedad? El proceso es largo, está lleno de avances y retrocesos.

Pero si algo llama la atención sobre estos plazos es lo que le avanzó el doctor Eduard Batlle hace cuatro años a Ángel Expósito, entonces director de La Tarde. En aquel momento él lideraba Laboratorio de Cáncer Colorrectal del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Aquella tarde de febrero le llamamos porque había logrado curar el cáncer de colon en ratones de laboratorio enfermos. Habían identificado una hormona clave para evitar la metástasis

“Este beta es una hormona que produce diferentes tipos de células, en este caso concreto la produce los tumores más agresivos de colon, y esa hormona opera sobre las células del sistema inmunitario y las desactiva”, explicaba en ese momento el experto.

Batlle y su equipo habían reproducido la enfermedad humana en ratones y con un medicamento había sido capaces de curarlos. Era una buena noticia pero quedaba mucho trabajo por delante. Así que Expósito le preguntó que cuando podrían empezar a tener resultados en humanos:

“Los primeros tratamientos todavía experimentales se van a llevar a cabo en los próximos meses o años y los resultados los tendremos en pacientes en tres años, cuatro o cinco”. “Un poco más y me dice la hora”, comentaba el director de La Linterna.

Y es que, de aquella tarde febrero han pasado más de 4 años. El tratamiento funciona en modelos animales y ahora falta demostrar la eficacia de esta estrategia en humanos.