Desmantelada la 'Operanción Guardería', una red dedicada al tráfico de menores

A diario, te contamos como cientos de personas llegan a nuestras costas buscando una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Si ya de por sí esto es un auténtico drama, imagínatelo si hablamos de niños. Porque no hay que olvidar que una buena parte de aquellos que se juegan la vida en el Mediterráneo son menores no acompañados. La historia que te vamos a contar ahora tiene que ver directamente con esta tragedia, este éxodo que se está cobrando tantas víctimas. Y no solo nos referimos a aquellos que no consiguen llegar, sino a los que sí que lo logran pero que en España viven na vida que se convierte en un auténtico infierno.

Desde el pasado mes de agosto, Guardias Civiles de Murcia y Cádiz han trabajado mano a mano para desmantelar una red peligrosísima. Ha sido la denominada “Operación Guardería”. Todo arrancaba con la denuncia de un menor marroquí en San Pedro del Pinatar (Murcia). En su declaración, el chaval decía que había llegado a España a través de una organización ilegal. El modus operandi que explica el menor era el siguiente: los inmigrantes llegaban a las costas, y eran acogidos en un centro de La Línea con un régimen semiabierto. Entonces, tenían sus salidas. Cuando estos inmigrantes salían del centro, el líder de esta red ilegal, que siempre estaba merodeando por la zona, los cazaba en sus salidas. Les prometía una vida mejor, los trasladaba a una vivienda donde eran retenidos. Y como te puedes imaginar, en unas condiciones pésimas.

Para poder salir de allí, y según la investigación de la Guardia Civil, esta red criminal llamaba a los familiares de los menores pidiéndoles entre 400 y 500 euros para rescatarlos. La Guardia Civil ha descubierto que esta organización también se dedicaba al tráfico de hachís desde Marruecos hasta nuestro país.

La operación guardería continúa abierta, pero el balance por el momento es de 5 detenidos. Se enfrentan a delitos de detención ilegal, contra la salud pública y pertenencia a una organización criminal. La historia es tremenda, la mafia introducía a los menores de forma ilegal, los retenía en condiciones pésimas y exigía un rescate a los familiares. Por si fuera poco, también aprovechaban la organización para introducir droga. Al menos podemos decir que estos chavales ya están libres y todo se ha quedado en un susto.