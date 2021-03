Decepción y sorpresa en el gobierno murciano ante los pactos de PSOE y Ciudadanos

Desde hace tiempo no se vivía algo así en nuestro país, un terremoto político tan intenso como el ocurrido durante el día de hoy. El epicentro del conflicto ha estallado primero en Murcia. Esta misma mañana, la Asamblea autonómica ha registrado una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos. Desde el gobierno autonómico, ha sorprendido enormemente esta estrategia por parte de su socio, Ciudadanos. Esta iniciativa se lleva preparando desde hace semanas y ha sido promovida por las propias direcciones nacionales de ambos partidos. Incluso cuenta con el aval y el impulso de Moncloa.

El punto de inflexión han sido las recientes polémicas sobre la vacunación ilegal de altos cargos del gobierno murciano. Cuando se conoció que el consejero de Sanidad se había vacunado, desde Ciudadanos presionaron y exigieron su dimisión. Aunque el consejero de Sanidad acabó dejando su cargo, la tensión no ha dejado de crecer entre ambos aliados.

Pero desde luego, no se esperaba este giro de acontecimientos. Ante la noticia, el jefe del Ejecutivo regional, ha dejado ver públicamente su sorpresa y decepción. En declaraciones a COPE, Fernando López Miras ha asegurado que no se esperaba esta 'traición' de Ciudadanos. Desde el gobierno, no se imaginaban que el partido naranja “iba a subordinar el interés de la región de Murcia a sus acuerdos, intereses personales y a los sillones”.

La apuesta para echar a López Miras, es la diputada naranja, Ana López Vidal. Ya se ha pronunciando argumentando que “ellos rompen con partidos que están hasta arriba de corrupción”. López Miras no da crédito a estas acusaciones: “Cuando rompes sin previo aviso y pones como excusa algo que no es cierto pero pactas con alguien que sí que está imputado por prevaricación cae por su propio peso”. Lo que más lamenta, el presidente en funciones, es que esto suceda en plena cuarta ola y que sean los murcianos los que tengan que pagar toda esta situación.