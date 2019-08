David Morant se lleva un 'Zas' por “imponer concejalías a la oposición por no aprobarle uan subida de sueldo"

Él va de independiente y podría ir de humorista, sin mucho esfuerzo. Les cuento. Piles es una localidad de la comarca de la Safor, en Valencia, que tiene apenas 2.700 habitantes. Y el alcalde gobierna en minoría. Pero él se esfuerza mucho. Trabaja una barbaridad por el pueblo y en el pleno de hace unos días decidió que en vez de cobrar 24.000 euros al año tenía que percibir 32.000. Porque él se mata por la localidad y tiene dedicación exclusiva.

Así que llevó la propuesta al pleno del Ayuntamiento que gobierna en minoría. Y la oposición tumbó sus pretensiones. Le dijo que con 24 mil pavos al año, iba que sobraba. ¿Y qué hizo el muy independiente? Repartió todas las concejalías entre su equipo de gobierno… ¡y de la oposición! Como lo oyen, a los del PSOE, Compromis y el Partido Popular, que le habían impedido cobrar ocho mil euros más al año, les ha impuesto ser concejales mediante un decreto de alcaldía, que aprobó de buen rollito y sin consultar a nadie. Radio Gandía SER habló con este … señor:

Vamos a ver, David. Seguro que dirigir un pueblo de 2.700 habitantes lleva un trabajo de la leche, y el alcalde debe tener dedicación exclusiva porque con una parcial no le da para todo lo que hay que hacer. Seguro. Pero si estás en minoría es que no das para más: y te toca negociar. Y unas veces se gana y otras se pierde. Pero lo que no está bonito, David, es ser vengativo. ¿Qué no te ha salido bien? Pues te aguantas. Y si consideras que con 24000 euros todo lo que haces no está bien remunerado dimites y buscas trabajo, que sería lo más decente en tu caso. Pero imponer concejalías por decreto para que la oposición ‘valore’ todo lo que tu haces por Piles no sólo no tiene un pase sino que refleja muy bien que no das para mas… de trabajo, digo. Deja la alcaldía y que se fastidien.

Así que, por imponer concejalías a la oposición por no aprobar una subida de sueldo del alcalde, el primer edil de la localidad valenciana de Piles, David Morant, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!