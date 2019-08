Cristina Narbona se lleva un ‘Zas’ por “tachar de ‘falta de respeto’ las propuestas constitucionales del PP”

En agosto, el PSOE parece que empieza a dar juego a otros portavoces para machacar la historia. Bueno, el relato; a ver si va a parecer lo que no es. Ustedes saben que el Partido Popular tuvo dos ideas: una posible, pero improbable; y la otra peregrina. La posible, pero improbable, es que el rey encargue formar gobierno al candidato de otro partido que no sea el PSOE. Eso es posible en el sentido de que, constitucionalmente, podría. Pero es improbable porque implicaría que los socialistas se tendrían que abstener. Y va a ser que no.

La peregrina es sugerir al Partido Socialista que proponga a otro candidato que no sea Pedro Sánchez y, así, igual se abstienen los del PP o los de Ciudadanos, vete tú a saber. Lo de decirle a Sánchez que renuncie es no haber entendido nada. Pero nada de nada.

Pero para la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, las propuestas del PP no son eso; sino que son algo mucho más grave. Escuchen lo que dijo en una entrevista concedida a Telecinco.

Audio

Vamos a ver, Cristina. A lo mejor es por la ola de calor, pero conviene no hiperventilar. Puede que las dos sugerencias de Teodoro García Egea os parezcan para echarse unas risas. Puede, incluso, que sean ocurrencias. Pero lo de ‘falta de respeto’ va a ser que no. El partido Popular tiene todo el derecho a sugerir lo que le venga en gana: incluso quién debe ser candidato. Porque, como bien sabes, en nuestro sistema no gobierna quien gana sino quien consiga los apoyos para ser investido: incluso puede gobernar quien no haya ganado. Pues como en Navarra. ¿No te parece? Y no. Los españoles no eligen el candidato a la presidencia del gobierno. Eso les toca a los parlamentarios. Por eso estamos como estamos.

Así que, por afirmar que los españoles han elegido a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia de gobierno y tachar de ‘falta de respeto’ las propuestas constitucionales, aunque improbables del PP, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!