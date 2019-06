Carmen Calvo se lleva un 'Zas' por intentar despistar con los apoyos independentistas a Pedro Sánchez

Pido todos y cada uno de los días porque siga en el gobierno y que permitan que hable. Que hable mucho. Les recuerdo que ella es profesora en excedencia de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. En su momento también fue secretaria del Instituto Andaluz de Criminología. Habrá que suponer que conoce cómo funciona lo de las coartadas y cómo hacer que parezca un accidente. Pero lo que no ha entendido bien es lo de las versiones contradictorias.

Sabrán ustedes que Sánchez juró, bueno prometió, que con los independentistas ni a cobrar una herencia, porque él es muy constitucionalista. Y los votos independentistas para su investidura… quita quita. Antes hablaba y eso con ellos pero luego dijo que no. Que no se junta. Que no quería sus votos.

Pero el caso es que los necesita, los de ERC: o bien apoyando o bien absteniéndose. O sea, que tiene que volver a cambiar de opinión. ¿Y qué han hecho? Pues sacar a Carmen Calvo. Si se cubrió de gloria al explicarnos a todos qué es un relator, pues que no explique ahora qué significa abstenerse. Y ahí la tienen, cubriéndose de gloria.

Vamos a ver, Carmen. Para que Sánchez sea investido necesita mayoría absoluta en la primera votación o más síes que noes en la segunda. Lo de la mayoría absoluta lo olvidamos. Así que vamos con la segunda votación. Si Sánchez consigue más apoyos que rechazos, pero no los suficientes, las abstenciones facilitan la investidura. Si tiene más rechazos que apoyos, pero no los suficientes, las abstenciones dificultan. Así que sí: cuando uno tiene más síes que noes, pero no son suficientes, una abstención es un apoyo: indirecto o por omisión, pero apoyo al fin y al cabo.

¿Cómo te lo diría a ti, que has sido secretaria del Instituto andaluz de Criminología? Los que apoyan serían los que cometerían el delito y los que se abstienen, los colaboradores necesarios. Por Dios, Carmen, esto es solo una analogía para que lo entiendas. Así que, por asegurar que una abstención de ERC no significa facilitar la investidura de Sánchez, la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, se lleva un …zas!