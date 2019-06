Así reacciona Expósito ante la entrevista de Otegui en TVE

El canal 24 horas de TVE entrevistará este miércoles por la noche a Arnaldo Otegui. Una aparición en la televisión pública que ya ha despertado numerosas críticas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mostrado su "más absoluto rechazo" a la entrevista y reclama que el ente público reconsidere su emisión. En un comunicado, ha lamentado que "si nadie lo remedia" el líder abertzale será entrevistado en la cadena pública por lo que pide que "reconsidere la emisión de esta entrevista" porque, a su juicio, "carece de toda ética y moralidad". "Esperamos que la televisión pública que pagamos todos los españoles que conformamos esta sociedad tan castigada por el terrorismo, no contribuya a blanquear la imagen de Arnaldo Otegui", ha señalado la AVT en una carta.

El director de la Linterna, Ángel Expósito, también se ha mostrado en contra de la aparición de Otegui en la televisión pública. "Otegui, en el 24 horas. Dios me libre que dar lecciones editoriales o periodísticas a ningún medio. Cada cual hace lo que considera oportuno, y mucho menos a TVE donde he trabajado tanto. Me quiero fijar en el personaje. ¿Alguien piensa de verdad que la presencia de Otegui en el 24 horas no tiene nada que ver con el proceso político en el que estamos inmersos? No seamos ingenuos. En este sentido, dos claves: el futuro de Navarra tras lo visto con Bildu en la mesa del Parlamento y la investidura de Sánchez, donde esas abstenciones de Bildu serán fundamentales", ha comentado Expósito en un vídeo para COPE.es

El comunicador ha recordado que Otegui es un etarra condenado y confeso. Y ha terminado diciendo: "Ellos sabrán lo que hacen (por TVE). Ahora, lo que pensamos la mayoría del personaje no se puede comentar... en un vídeo público"