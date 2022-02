Armador de Marín: "Todos los medios humanos y materiales a nuestro alcance continúan desplegados"

Sabemos que los tres supervivientes estaban bien. Según el cónsul, estaban en estado de hipotermia cuando los sacaron del mar pero lograron estabilizarlos. Siguen en un buque español de rescate en la zona. De momento, seguirán por allí. Como mínimo, les quedan 24 horas de navegación hasta llegar a tierra. Javier Touza es el presidente de la cooperativa de armadores de Vigo.

-A esta hora, ¿qué se sabe?

R: Mandamos un mensaje de apoyo a todas las familias. Todos los medios humanos y materiales a nuestro alcance están desplegados. Sabemos que, a estas alturas, es muy difícil encontrar a los náufragos que faltan. Pero la gente del mar nos hemos conjurado para intentar encontrarlos y entregárselos a las familias para poder cerrar esta herida tan profunda. Me duele que el Gobierno canadiense haya suspendido la búsqueda, pero entendemos que es lo más sensato, lo más lógico. Mientras haya un hilo de esperanza, nuestros seis barcos seguirán buscando. Acabo de hablar con un patrón de estos barcos y me decía que cómo no iban a seguir buscando. Muchos de nuestros tripulantes son familiares. Estamos intentando ayudar al máximo. Somos constructivos. Queremos una investigación para analizar las causas. Si con ello podemos mejorar los protocolos de seguridad para el futuro, al menos, habrá merecido la pena.

-¿Cómo están los supervivientes?

R: Físicamente están bastante restablecidos. Tienen un shock psicológico. Para ellos es muy duro. Es difícil explicar a la gente que una empresa con 60 años de experiencia, con un barco de los más modernos, no sabemos lo que ha pasado. La climatología era muy mala, entró agua masivamente...¿pero por qué un hundimiento tan rápido?

-¿Cómo tuvo que ser aquello?

R: Tremendo. Tenemos flota repartida por los principales caladeros del mundo. Hay una serie de caladeros que son especialmente duros. Terranova, Gran Sol, Groenlandia, Noruega..exigen mucha templanza. Hace falta llevar el salitre en la sangre. Requiere tener vocación.

-¿Sólo miramos al mundo de la pesca cuando hay ruina, problemas con Marruecos o grandes tragedias?

R: Y cuando somos imprescindibles. Con la llegada de la pandemia se nos consideró sector estratégico, como si antes no lo fuéramos. Hemos batido récord de producción pero tenemos sensación de desamparo y minusvaloración. Ahora estamos debatiendo la política europea de pesca. La importancia de los puestos de trabajo. Por cada tripulante, en tierra se generan cinco empleos. Tenemos más de 5.000 tripulantes en nuestra flota. A ellos les mandamos nuestro calor y cariño. Agradezco la cercanía del Presidente de la Xunta con las familias. Ahora es cuando más lo necesitan.