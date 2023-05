Ángel Expósito responde a Jon Uriarte si planea presentarse a alcalde de Tres Cantos, en Madrid: "Yo te veo"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, respondía claro este martes a Jon Uriarte sobre si planea presentarse en algún momento a alcalde de la localidad madrileña de Tres Cantos, donde reside de manera habitual. Y es que ambos comunicadores de COPE han dedicado la sección 'He visto luz' a los inconvenientes de ser regidor de un municipio, sobre todo con las elecciones a la vuelta de la esquina.

Así, el próximo 28 de mayo 42 pueblos no podrán celebrar las elecciones municipales porque nadie quiere ser alcalde. 37 de ellos en Navarra, 4 en Burgos y 1 en Segovia. Son unos 9.500 habitantes, con un censo de casi 8.000. Por eso, Ángel Expósito lanzaba la pregunta: “¿Por qué nadie quiere ser alcalde? Para ello tengo a Jon Uriarte que ya se presentó al casting para ser alcalde de 'Bienvenido Mr. Marhsall' y no le cogieron por no poder aprenderse ni una frase”.









¿Se presentará Ángel Expósito a alcalde de Tres Cantos?



“Qué tiempo en los que ser alcalde era lo más y repetir un cargo era un orgullo”, lamentaba Uriarte, que apelaba precisamente a sonidos de películas como 'Bienvenido, Mr. Marshall' o 'Amanece que no es poco' para ironizar sobre los inconvenientes de la alcaldía de un municipio: “Todos somos contingentes, pero tú eres necesario, no se puede explicar mejor ni con mejores palabras lo que era antes”.

En ese momento la idea se cruzaba por la mente del comunicador de COPE y lanzaba al director de La Linterna una pregunta muy directo: “Por cierto, ¿tú te presentarías a alcalde de Tres Cantos? Yo te veo eh, te veo”. ¿Daría el periodista el salto a a política local? Descúbrelo escuchando el siguiente audio:

Por qué nadie quiere ser alcalde en 42 municipios de España



Que no haya candidatos en 42 localidades tiene que ver con que algunas arrastran deudas o marrones que nadie quiere asumir, según explicaba Jon Uriarte: “Y que en otras nadie quiere recibir las broncas de los vecinos. No olvidemos que muchos alcaldes no cobran sueldo y currar gratis no gusta mucho. Por eso sospechas que, si te presentas, es que vas a pillar tajada”, comentaba junto a su compañero.

Por su parte, Expósito añadía: “Por otro lado la alcaldía exige tener compromisos y eventos fuera del horario laboral y eso no apetece, sino que se lo digan al Kichi”. Como vemos no es raro que haya 42 municipios sin candidato a alcalde, sobre todo porque trabajas un montón y nadie se acuerda de su nombre.

“A veces no está pagado ser alcalde, o te pagan mal, te ponen a caldo a diario y encima trabajas en festivos. Por eso, por desgracia, a veces los buenos no se presentan y el vecino menos preparado acaba siendo el alcalde”, resumía Jon Uriarte al concluir la sección, repleta de sonidos de series como 'Los Simpson' o películas como 'El abuelo'.