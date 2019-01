Ángel Expósito entrevista a María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, en 'La Linterna'

En plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo visita 'La Linterna' para hablar con Ángel Expósito de los diversos temas de actualidad del panorama político español, incluyendo la partida presupuestaría destinada a la sanidad.

Carcedo señaló que no se plantea la posibilidad de que no se aprueben los presupuestos generales del Estado para 2019, que el Gobierno ha presentado hoy en el Congreso, y ha confiado en la responsabilidad de los parlamentarios para ello.

Confianza plena en los presupuestos de Sánchez

"No me planteo que no se aprueben porque soy una persona muy confiada y confío enormemente en la responsabilidad de los diputados y senadores y que sus decisiones están dirigidas a la defensa del interés general y, sobre todo, de las necesidades que tiene la ciudadanía española", ha señalado Carcedo.

En rueda de prensa para presentar el balance de la actividad de la Organización Nacional de Trasplantes correspondiente a 2018, la ministra ha apelado a la responsabilidad de los parlamentarios para recuperar determinadas políticas que han generado "desigualdad, pobreza y desatención a los derechos de la ciudadanía".

En cuanto a los aspectos concretos de los presupuestos que afectan a su Ministerio, Carcedo se ha remitido a una rueda de prensa que tendrá lugar mañana o pasado mañana en la que se ofrecerán todos los detalles, si bien ha recordado que uno de los aspectos importantes que recogen es la eliminación del copago farmacéutico.

Una medida, ha explicado, dirigida a las rentas más bajas y que tiene como objetivo resolver la situación de los 2,1 millones de personas que, según el último Barómetro Sanitario, no pueden retirar los medicamentos de las farmacias por razones económicas.

Y es que a pesar de que el Sistema Nacional de Salud es "muy equitativo y accesible", la ministra ha admitido que existen barreras que hay que eliminar como es el acceso a los medicamentos.

A parte de las competencias de su cartera. Carcedo será preguntada por varios temas de la actualidad política de nuestro país, como el nuevo Gobierno en Andalucía, la relación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Cataluña, y la posible fecha de las elecciones generales. María Luisa Carcedo llegó al ministerio de Sanidad en septiembre del pasado año, tras la dimisión de Carmen Montón debido a ciertas irregularidades en su máster.