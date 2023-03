Ángel Expósito no da crédito a la excusa del hijo de una oyente para no hacer los deberes: "Un crack"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, no daba crédito este martes al recordar la excusa del hijo de una oyente de COPE para no hacer los deberes del colegio. Y es que se trataba de un momento clásico de los oyentes del programa que Jon Uriarte ha querido rescatar como parte de la sección 'He visto luz', y en la que ambos comunicadores han querido dar una lección sobre la mejor forma de “hacerse el sueco”.

Todo ello a raíz de la noticia de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, ha tenido que reunirse en el mismo día de la moción de censura con embajadores europeo en la Embajada de Suecia, todo ello en un día tan importante en el Congreso.





La excusa del niño para no hacer los deberes



Así, Uriarte se preguntaba este martes: “¿Alguien que sabe hacerse el sueco nace o se hace?” Una pregunta que, en palabras del comunicador de COPE, tiene respuesta: “Nosotros tenemos la prueba de que se nace con ese don”. “Recordemos a Nekane Fernández contando la excusa de un niño, hijo de una oyente, y lo que decía para no hacer los deberes”, apuntaba Ángel Expósito, antes de dar paso a un momento clásico de los oyentes de La Linterna. Escucha la anécdota en el siguiente audio.

ID AUDIO 2214297

“Carmen nos cuenta que su hijo le dijo un día que no podía hacer los deberes porque las profesora les había pedido que se aprendiesen el capítulo de 'Bob Esponja' de memoria. Y claro, tenía que verlo el niño”, comentaba en su día Nekane Fernández. El sonido daba paso a los clásicos cánticos del programa de Telecinco: “¡Tú sí que vales!”

Mientras, Uriarte daba el visto bueno a la estrategia del chico, que no sabemos si consiguió librarse de hacer los deberes: “Un crack, este chaval yo creo que va a llegar lejos, este va a llegar cerca de COPE. Congreso, Senado o alguna empresa del IBEX”. “Uno de los nuestros”, apuntaba por su parte Expósito.

Audio









El lapsus con Quijote



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otro de los momentos simpáticos de estos días en La Linterna ha sido el lapsus que ha tenido Uriarte con uno de los personajes principales de la novela de Miguel de Cervantes, El Quijote, precisamente durante un programa especial emitido desde Toledo. La grandeza de la obra de Miguel de Cervantes radica en que los dos personajes son tan ficticios como reales y por eso se sigue leyendo en todo el planeta.

Ángel subraya que todos tenemos algo de ese personaje, “ese punto de locura y de buscador de sueños”, aunque también de esa España que ha pasado tanta hambre “que cuando puede lo celebra comiendo”. Durante la sección, Jon Uriarte ha tenido un lapsus con el nombre del famoso caballo de don Quijote: “Si el dueño de Rocinonte veía gigantes en lugar de molinos…”. Expósito le interrumpía: “¿Cómo has llamado al caballo? Es Rocinante, no solo lo habías dicho mal, sino que lo has escrito”.