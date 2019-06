Alfred Bosch se lleva un 'Zas' por su visión de la Reconquista

Bueno, ahora es mini embajador de la República proclamada pero no implementada de Cataluña, pero antes fue diputado por Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de la Nación del Estado represor. Allí estuvo reprimido cinco años. Bueno, pues a falta de poder hacerlo con el conflicto, sigue internacionalizando la estupidez. Y en esa campaña, a la que están dedicando importantes sumas de dinero, Bosch ha viajado a México para buscar un apoyo influyente y sensible a su causa: el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El instituto éste también tiene un director de asuntos internacionales. Y le dijo que apoyaban la autodeterminación. Claro, después de que te hayan dicho todas las organizaciones internacionales que ese derecho no te asiste, que venga el director de asuntos internacionales del instituto de los pueblos indígenas y te diga que lo apoya… tiene que dar un subidón del copón. Fíjate hasta qué punto, que el muy independentista se convirtió en el más españolista de la clase y pidió perdón. El testimonio es impagable.

Vamos a ver, Alfred. El lenguaje nos juega a veces malas pasadas. Has dicho: “Animamos al gobierno español a que también participe de esta asunción de responsabilidades históricas”. También. Así que el Gobierno de la República proclamada pero no implementada ha pedido perdón. Hasta donde sabemos, pendientes de que investigaciones independentistas nos revelen otra cosa, Hernán Cortés era de Badajoz. Uno no pide perdón por algo que no ha hecho. ¿Y qué tiene que ver la República con Badajoz? Nada. Así que, uno solo puede pedir perdón si se siente muy español; tanto que hasta empatiza con lo que ocurrió en el siglo XVI, cuando la corona de Aragón se integró en la Monarquía Hispánica de la Casa de Austria.

Así que, por pedir disculpas a los pueblos indígenas de México por la conquista, reconociendo ser muy pero que muy español, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Alfred Bosch, se lleva un … Zas!