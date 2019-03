Abogado de los Franco: "Es una injerencia inadmisible"

El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera, ha tildado de "injerencia inadmisible" la decisión del Gobierno de exhumar al dictador el 10 de junio próximo e inhumarlo en el cementerio de El Pardo, en Madrid.

"El Gobierno es perfectamente consciente de que no puede tomar ninguna decisión ejecutiva mientras se sustancia la pieza separada de medidas cautelares que hemos solicitado ante el Supremo", ha señalado el letrado, que se ha mostrado "estupefacto ante un anuncio a bombo y platillo señalando una fecha" cuando el alto tribunal "tiene que decidir sobre la suspensión cautelar que hemos solicitado en el recurso contencioso-administrativo que se interpuso la semana pasada.

Utrera recuerda que "lo que se ha recurrido no es solo el acto de la exhumación sino el plazo de 15 días concedido a la familia", y señala a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "Ha faltado clamorosamente a la verdad al decir que los nietos no quieren hacerse cargo de los restos de su abuelo, cuando precisamente lo que se ha dicho de una manera pública es que se ha solicitado la suspensión del plazo de 15 días, se ha solicitado la medida cautelar de suspensión, y solo en el caso de que el Supremo no acordarse la suspensión la familia se reserva el derecho a designar un lugar alternativo".

"Hay una doctrina muy consolidada del Tribunal Constitucional que dice que desde el momento en que se comienza a sustanciar la pieza separada de medidas cautelares, la Administracion tiene que abstenerse de realizar ninguna actuación ejecutiva, porque se produciría una injerencia en el procedimiento judicial", ha añadido el abogado de la familia del dictador. "Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el Supremo adopta la medida cautelar, que es lo más sensato en este sentido, esta decisión del Gobierno sería nula de pleno derecho", ha dicho.