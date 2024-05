Expósito, sobre los cambios de sexo para eludir la ley: "Gracias Pedro por la chapuza y el bochorno"

Audio

A ver cómo te lo cuento, en un día como este de medio puente, esto es lo que más me ha llamado la atención sinceramente: Un tío que se llama José María dice que ahora es María José. El tema es que esta película tiene trampa. Un agresor condenado por violencia de género, que ha cambiado de sexo en el registro de Oviedo para figurar como mujer, y tratar así de eludir la ley de violencia de género y los efectos del delito. El hombre, que desde el 30 de enero de 2023, ya es mujer a efectos registrales, ingresó la semana pasada en la cárcel de Asturias para cumplir una condena de un año y seis meses de prisión. Ya sabes, por un delito de violencia contra su ex.

El “jeta” este se llama o dice que se llamaba José María, pero desde hace unos meses es María José, con un par, con perdón. Como el delito lo hizo un hombre pero ahora se siente mujer, a ver qué le prevalece: la ley trans o la ley de violencia de género. Una vez más, gracias Pedro, por la chapuza y por el bochorno, eso sí, una chapuza y un bochorno progresistas y reformistas.

Y aquí abro un paréntesis: hoy se conmemora el día mundial de la libertad de prensa. Parece mentira, pero 50 años después de la muerte de Franco, estamos defendiendo la libertad de expresión. Nos hemos vuelto absolutamente locos y todo por una excusa, una excusa absolutamente patética: Begoña Gómez. ¿Por qué salta esto ahora? No por los bulos que ya existían, no por las redes que ya existían, no por X descerebrados en el oficio, que por supuesto ya existían. No, esos son excusas. El tema es que desde hace unos meses, varios medios están publicando noticias absolutamente ciertas sobre Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno.

¿Qué dicen esas noticias? Pues que, la susodicha, firma de puño y letra cartas de recomendación a favor de empresas privadas para que estas reciban subvenciones, ayudas del Estado. Y funciona. A partir de ahí, pues se monta el pollo, que si sí, que si no, que si esto qué es, que si menudo disparate, que si es la manipulación, que si son los medios ultras. Ya. ¿Pero lo firmó o no lo firmó?

En fin, el discurso oficial es el veneno ultra. Contra esas redes, contra esos medios, contra esas tertulias, todo es mentira. Mira, seamos sinceros, del "sí se puede" al chavismo de verdad hay un milímetro. Y todo eso lo hemos estado oyendo estos días atrás, después de las jornadas de reflexión, en los mítines de la campaña electoral catalana. Jueces, medios, instituciones y empresas públicas, bajo el control del presidente o del inmenso gabinete de la presidencia, es chavismo. Eso sí, vestido de lujo, con Falcon y con helicóptero, entre Moncloa y Torrejón, 30 kilómetros, pero chavismo. ¿Te lo imaginas al revés? ¿Te imaginas un manifiesto de periodistas críticos? ¿Un manifiesto de periodistas críticos con el gobierno pidiendo intervenir, controlar y hasta silenciar a los periodistas a favor del gobierno? ¿Te lo imaginas al revés? ¿Te imaginas que Feijóo hubiera dicho lo que ha dicho Sánchez del periodismo crítico? Madre mía.

En fin, mi postdata: Hablando de libertades. El Ministerio de Cultura ha tomado la decisión de eliminar la tauromaquia de la lista de premios nacionales. Esto implica que no realizará la convocatoria para este año y que están iniciando los trámites para excluir definitivamente los toros de estos galardones. El tal Urtasun, que es el Ministro de Cultura, por si no lo sabías, cuota de Yolanda Díaz, ha tomado la decisión ante el silencio cómplice del Consejo de Ministros en Pleno, empezando por el presidente y siguiendo por la vicepresidenta, María Jesús Montero, tan flamenca ella, no hay más que verla en la feria el otro día. De inmediato, García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha saltado para decir que reinstaurará el premio desde su comunidad. Ya. Y el sábado, rindiendo pleitesía al líder supremo.

Me pregunto si también está de acuerdo con esto de eliminar el premio de tauromaquia la presidenta de Navarra. Sí, sí, los Sanfermines, ¿se lo van a cargar? Qué lástima que el sábado pasado acudirá al Comité Federal en Pleno a humillarse como perros, lo dijo Teresa Rivera, no yo, ante su sanchidad, y que no se supiera nada de esto de los toros. Lleva seis años en la Moncloa, en el Falcon, cuando lleve 10 o 12, no va a quedar ni zarrapita. A este paso, y sin toros, no nos va a conocer a España ni la madre que nos parió. Al tiempo.