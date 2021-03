Expósito: "Tú en quiebra, en ERTE, esperando la vacuna, y estos y estas con su proyecto de ingeniería social"

Audio

¡Vaya semanita! Menuda semana que nos queríamos perder. ¿No queríamos dejar de hablar de Puigdemont y del procés y de las cosas de Pablo e Irene? Pues toma tres tazas.

La política nacional está hecha un caos, la pandemia continúa, la crisis estalla y ahora los reinos de taifas están que echan chispas y aparecen mociones de censura o no por todas partes. Así que vamos a entremezclar temas a modo del verdadero Estado de la Nación.

¿Será verdad que Pedro Sanchez, Ábalos y los druidas de Moncloa están tejiendo una alianza con Inés Arrimadas para, cuando toque, apuñalar a Pablo Iglesias? Lo de Inés Arrimadas es tremendamente arriesgado, pero lo de la Factoría Iván Redondo Productions es de alquimistas. Todo el día jugando a los trileros contra todo el mundo. "Mira la bolita, donde está la bolita". Y cuando te crees que ha colado el timo, te aparecen tres de Ciudadanos y te pactan con el PP de Murcia.

Mientras tanto, me lo comenta el profesor Cascón de la Politécnica, dato de actualización del Instituto Nacional de Estadística: desde que empezó la pandemia, hace un año, hasta el 28 de febrero han fallecido en España, según el INE, 98.633 personas más que en el mismo periodo del año anterior. Estamos en los 100.000 muertos por covid. Un exceso de mortalidad de 98.633 personas en este año de pandemia según el INE. Y como si nada. Esto sí que es trágico.

En esta semana de pasión (política), ¿no te llama la atención que Pablo Iglesias o Echenique no hayan dicho ni mú? Callados como puertas. Les han pillado con el paso cambiado, en caída libre, sin candidatos, rotos ante mil juzgados y seguros de que Pedro se la está jugando con Ciudadanos.

Comenté la cifra y el tema con Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española: 500.000 personas han pedido ayuda en Cáritas durante 2020. Y uno de cada tres solicitantes de ayuda en Cáritas lo ha hecho por primera vez en su vida.

Aquí, en 'La Linterna', tanto Ángel Gabilondo como Ignacio Aguado (exvicepresidente de la comunidad de Madrid) me dijeron que no. Que no iban a presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Y yo les creo. Pero sale Ábalos con ese tono inconfundible y María Jesús Montero leyendo en el Consejo de Ministros y me pregunto: ¿tú les crees?

Casi seis millones de parados. Y apenas lo comentamos. Cuatro millones apuntados oficialmente, otro millón más camuflados en un ERTE, y más de 600.000 autónomos en cese de actividad. Y la política en su tetris, en su quilombo autonómico.

El Gobierno reforma la Norma y consigue derogar las penas de cárcel para los piquetes violentos. O sea que una panda de macarras (supuestamente piquetes informativos) en su libre derecho de huelga (faltaría más), pueden impedir a lo bestia tu libre derecho a no hacer huelga. Y que se te ocurra protestar. Toma ya progresistas y reformistas.

El Gobierno rescata con 53 millonazos de euros a la compañía aérea Plus Ultra. Una minicompañía venezolana, de unos magnates venezolanos relacionados con Delcy Rodriguez (te acuerdas) y relacionados con la esposa de Maduro. Rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra, propuesto y defendido desde el Ministerio de Fomento. Ábalos. El perejil de todas las salsas.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha alertado de que entre enero y febrero de este año se han destruido cerca de 20.000 empresas. Solo en los dos primeros meses de este año. 20.000. La crisis del covid se ha llevado por delante algo más de 207.000 empresas, una de cada seis, y ha obligado a echar el cierre a 323.000 autónomos, el 10% del total.

El Gobierno sigue a lo suyo y logra la reforma que perseguía con el Poder Judicial; aprueba la ley de Eutanasia y el Ministerio de Trabajo cita a los agentes sociales para el 17 de marzo. Motivo: reforma de la Reforma Laboral. Tú en quiebra, en ERTE, esperando la vacuna, acojonado por tantas cosas, y estos y estas, con su proyecto de ingeniería social mientras juegan al tetris del poder.

Ah, y mi posdata: yo propongo que vía Real Decreto, Errejón, ese líder, sea designado presidente de la Comunidad de Madrid y Echenique presidente de Murcia. ¿Te imaginas? Ya puestos, Echenique presidente de Murcia y Errejón presidente de Madrid. ¿A que no hay?