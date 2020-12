Expósito: “Los independentistas piden la amnistía. Por cierto, ninguno de los condenados se ha arrepentido"

Audio

La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre el grupo de WhatsApp de los militares retirados. A juicio del fiscal, en el chat "figuran mensajes de altos mandos del Ejército retirados donde vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar”.

Dejando a un lado que sea un chat privado, si es que se puede dejar esto a un lado, me llama la atención que la Fiscalía investigue "alusiones veladas a un golpe de Estado". ¿Quiere la fiscal general del Estado más alusiones veladas? Ahí van unas cuantas. A ver qué tiene esto de velado:

¿Y a Otegui en rueda de prensa por su República vasca? Ni se me ocurre. ¿Y si una fiscal llama maricón a un juez? ¿Eso no es peyorativo? ¿Aquella fiscal, que luego fue ministra sigue pensando lo mismo de aquel juez que ahora es ministro? ¿Eso no es homofobia? ¿Y decir en sede parlamentaria que vas a Madrid a tumbar al Estado? ¿Eso es velado? Este es el portavoz de Bildu en el parlamento Vasco. El tal Arkaitz Rodríguez.

¿Te acuerdas de aquel concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid? Un tal Zapata que tuiteó: "¿Cómo meter a cinco millones de judíos en un 600? En un cenicero".

¡Qué gracioso! ¿A que sí? ¿Aquello no es un delito de odio?

O Tardá, Joan Tardá portavoz de Esquerra en el Congreso que ahora, por cierto, parece Churchill comparado con Rufián, cuando proclamó aquello de "Mort al Borbó". O a Irene Montero antes de ser ministra que tuiteó sin velo alguno: "Los Borbones a los tiburones".

Y un último ejemplo: "La azotaría hasta que sangrara". ¿Eso no es incitar al maltrato a la mujer? ¿A que no hay para investigar a Pablo Iglesias y a Monedero (mi favorito) por aquel mensajito tan elegante que se cruzaron?

¿De verdad alguien piensa que estos militares del Aire ya retirados pueden o planifican dar un golpe de Estado? ¿Para revertir el orden Constitucional? ¿Ha oído la Fiscalía las cosas que dicen algunos miembros del mismísimo Gobierno? ¿Ha escuchado la Fiscalía a los socios del mismísimo Gobierno? Es más, ¿cuántos grupos de WhatsApp aguantarían la investigación de un fiscal?

Y una última pregunta: Resulta que yo, periodista, por ahora y no sé hasta cuándo, puedo decir casi lo que me dé la gana. Un político puede clamar por su Republiqueta tan pancho. Incluso desde el Gobierno de España se pide el indulto a los políticos presos por el referéndum del 1 de octubre. Se pide hasta una amnistía por aquel intento de golpe. ¿Aquello no fue un intento, nada velado, por cierto, de subvertir el orden constitucional?

Hoy mismo los independentistas catalanes han pedido en el Congreso una ley de amnistía. ¡Ah! Por cierto, ninguno de los condenados por el Tribunal Supremo ha mostrado arrepentimiento alguno. Es más, todos han dicho que lo volverán a hacer.

¿Esto no merece la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía? Un condenado, cumpliendo la condena, fue que volverá a delinquir, ¿y no pasa nada?

Un periodista (insisto, por ahora) o un político siempre que sea progresista y reformista podemos decir lo que nos venga en gana. Pero un grupo de retirados o jubilados, eso si, militares, no. Ellos no pueden. ¿Por qué?

Mi posdata: Todo lo anterior hay que enmarcarlo fuera de bromas, demagogias y fuera de la apertura de diligencias. Hay que enmarcarlo en todo lo que ocurre con el Poder Judicial. ¿A que así se entiende mejor la reforma del Poder Judicial que pretende el Gobierno?