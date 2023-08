Expósito: "Es un escándalo que Pedro Sánchez y Puigdemont estén negociando el poder y la amnistía"

En un momento de incertidumbre sobre que va a pasar con la formación del gobierno de España, el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha realizado un análisis sobre los posibles pactos del PSOE con los partidos independentistas.

Expósito ha comenzado su lectura de la situación recordando los posibles pactos: "Parece que Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, Sánchez y Otegui, Sánchez y Junqueras, Pedro Sánchez y el PNV, y súper Yoli con todos, parece que estuvieran negociando con Puigdemont la Paz de Westfalia o la Conferencia de Yalta cuando la verdad es mucho más tozuda y simple. Uno (y la otra) están negociando seguir en la Moncloa y los otros conseguir todo lo posible, incluida la amnistía. Y la conseguirán. De un modo u otro... la conseguirán. Entre medias, por cierto nos vamos a tirar un mes con el bla, bla, bla, de Feijóo cuando todo el mundo sabe (y el primero que lo sabe es el propio Núñez Feijóo) que su investidura es imposible. Nos podemos hacer los listos, elucubrar, jugar a las combinaciones y pensar que el PNV es de fiar, pero las cosas son como son. Y las matemáticas también. Y la suma de diputados no le da a Feijóo".



El director de 'La Linterna ha continuado profundizando en su opinión sobre que el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, pueda participar en estas negociaciones: "En el fondo (y en la superficie) la negociación con Puigdemont desde un Gobierno, ya sea en funciones o en perspectiva, es una vergüenza. Es una humillación pública a los que cumplimos las normas, respetamos la ley y pagamos impuestos como si fuéramos esclavos. Que un Gobierno legal (faltaría más) pero en minoría negocie de tú a tú con un prófugo de la Justicia, un supremacista, un lunático, es una vergüenza contra cualquiera y no te digo contra el Tribunal Supremo. ¿Te imaginas cómo deben sentirse los jueces y fiscales... imagínate los Policías, guardias civiles y mossos de escuadra no ya del 1 O, sino de la violencia salvaje de Urkinaona, Vía Laietana, Gran Vía, Plaza Cataluña... ¿Amnistía? ¿Para los CDR?

"Están negociando su indulto"

Expósito se ha acordado también de otros nombres de ciertos escándalos relacionados con Cataluña: "Ya puestos que amnistíen también a los Pujol, a los del caso Palau, a Artur Más, total, todo por el poder y la moqueta. Y lo peor no es que a Su Sanchidad se le haya perdonado esto y todo lo demás, incluido el Sí es Sí, no, lo peor es que quienes le han votado a él, a Yolanda Díaz, a los herederos de ETA, a todas las facciones de golpistas o al PNV han escupido hacia arriba a sabiendas porque sabían que esto iba a pasar. Y está pasando. Recuerda que están negociando su indulto, el referéndum, un nuevo Estatuto de Autonomía, una amnistía para miles de encausados en todas las derivadas del peñazo del "procés". Y la quita de la deuda".



El director de 'La Linterna' ha finalizado recordando que la economía tampoco está en su mejor momento: "Porque esa es la guinda del pastel: La deuda. Que no se nos olvide. La pasta. Y aún María Jesús Montero, ¡Número dos del PSOE!, nos lo venderá como solo ella sabe, "chiky", mientras el resto de España (salvo País Vasco y Navarra) seguiremos pagándoles la fiesta, el golpe, las vacaciones del lunático y su vuelta a casa. Por cierto, a la vez tú, autónomo o usted asalariada, recuerden que en noviembre toca el segundo plazo del IRPF, en un mes toca el tercer plazo del IVA y entre medias, toca pagar Seguridad Social".