Expósito: "Ábalos no permite ver sus imágenes con Delcy porque podría dar pistas a terroristas. Te lo juro"

Cada vez me repatea más seguir la corriente que nos marcan los partidos políticos. Mejor dicho, los supuestos estrategas electorales de los partidos políticos. Y ahí incluyo al CIS.

Ya, ya sé que toda generalización es injusta, pero suele ocurrir que cuando los partidos van mal en las encuestas... sobreactúan, mienten, exageran y, sin quererlo, le hacen la campaña al contrincante.

Pedro Sánchez este mismo fin de semana. La verdad es que parece que el candidato a la presidencia de la comunidad de Madrid es Su Persona y no Ángel Gabilondo.

Sánchez dijo que la Comunidad de Madrid es un desmadre, habló de podredumbre y un descontrol.

Más allá de que sabe que miente (aunque ya sabemos que mentir no le importa absolutamente nada). ¿De verdad Pedro Sánchez puede acusar a alguien de descontrol en la gestión? Más allá de las chapas insoportables que nos dedicó todos los findes durante el confinamiento... ¿Sánchez ha repasado el descontrol en las declaraciones de Illa y/o de Fernando Simón?

¡Qué rápido se nos olvidan las cosas! ¿Te acuerdas de las comparecencias en Moncloa de los jefes uniformados? ¿¡Qué espectáculo!? ¡¿Qué descontrol en los mensajes y en la gestión?! Por no recordar las mascarillas, la incidencia de uno o dos casos, la cepa británica, los pasaportes sanitarios y, recientemente, la olita.

Habla Sánchez de podredumbre. ¿En serio Sr. presidente? ¿podredumbre? Comunidades autónomas con 9% de paro o 9 y pico: Navarra, País Vasco, La Rioja, Baleares, Aragón y Madrid.

Comunidades autónomas con más del 13 por ciento de paro: Asturias, Valencia, Murcia, Castilla La Mancha, Canarias, Andalucía y Extremadura. ¿De verdad Madrid es la podredumbre?

¿Se puede insultar de una manera más ruín? ¿Sabe Pedro Sánchez que los madrileños tienen/tenemos un déficit fiscal de 19.000 millones de euros, más del doble de lo que aporta Cataluña a la solidaridad interterritorial?

¿Podredumbre? ¿Así piensa ganar las elecciones?

¿A que no hay para decir algo parecido sobre la podredumbre que ha supuesto el procés independentista para Cataluña? ¿A que no hay para decir algo parecido de lo que la economía subsidiada del PER ha supuesto para Andalucía?

Un presidente del Gobierno de un país con 6 millones de parados de facto ¿puede acusar a alguien de podredumbre? Es más, ¿cómo piensa Pedro Sánchez combatir esa pobreza de Madrid? ¿con la famosa armonización fiscal que nos equipare con Cataluña en impuestos altos?

¿A que no hay para decirlo así, tan claramente, durante esta campaña electoral de las elecciones madrileñas del 4 de mayo?

Con la mano en el corazón ¿Sánchez, Ábalos, Iván Redondo y Ángel Gabilondo (y Salvador Illa como estrella invitada, que esa es otra) piensan combatir la podredumbre de Madrid con Pablo Iglesias y con Iñigo Errejón de socios?

Hablando del Rey de Roma. En los últimos 4 o 5 días, el macho alfa ha tenido más actos públicos. En sólo 4 o 5 días que en más de un año como vicepresidente del Gobierno. Hay que tener jeta. Eso sí, todos los actos rodeado de guardaespaldas, tuiteros, tuiteras. Súbditos y súbditas.

Por cierto, aprovecho para hacer aquí un paréntesis: ¿Continúan esas decenas de Guardias Civiles 24/7, custodiando el casoplón de Galapagar? Este individuo dejó de ser vicepresidente del Gobierno hace una semana, así que ¿Hasta cuándo y sobre todo, por qué vamos a seguir pagándole la legión de guardias civiles vigilandole el chaletazo?

Cierro el paréntesis.

Casi a modo de conclusión. Parece evidente que las elecciones del 4 de mayo en Madrid son unas elecciones en clave nacional. Por varios motivos:

1. - Pedro Sánchez sabe que si el PP arrasa en Madrid. Pablo Casado saldrá muy reforzado.

2. - Pablo Casado necesita que Isabel Díaz Ayuso gane de calle en Madrid para su propio liderazgo en el PP.

3.- La prueba de esta trascendencia es que Pablo Iglesias se la juega. Y no le pinta nada bien, aunque en honor de la verdad yo sigo sin saber por qué ha hecho esto.

- Y la última: Ciudadanos se enfrenta a la puntilla. Y es que cada vez parece más evidente que sí, que Ciudadanos iba a acabar presentando una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso.

¡AH Y MI POSDATA. Lo leo en Voz Populi. Firma Alejandro Requeijo: "Ábalos deniega sus vídeos en Barajas con Delcy Rodriguez. Alega riesgo para la seguridad nacional".

El Ministerio de Transportes dice que la difusión de sus imágenes en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría dar pistas a grupos terroristas para atentar en el aeropuerto madrileño. Además, perjudicaría la relación entre España y la Venezuela de Nicolás Maduro.

Estos son los argumentos a los que se aferra el Gobierno para denegar una petición formulada a través del portal de Transparencia que solicitaba tener acceso a lo que captaron las cámaras de videovigilancia del aeródromo el día de su reunión secreta hace poco más de un año.

Ábalos no permite ver sus imágenes con Delcy Rodriguez en Barajas porque podría dar pistas a los terroristas. Te lo juro.

