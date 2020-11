Ángel Expósito: "No voy apostar ni un solo euro a que Biden será presidente, aunque todo pinta..."

Audio

A mi me da que los miembros de esas bandas que están reventando los centros de Madrid, León, Málaga o Barcelona... me da a mi que al día siguiente de la macarrada ninguno de esos tiene que ir a currar. Ni siquiera a intentarlo. Dejémonos de romanticismos y revoluciones de quinta. Esta violencia no tiene que ver con la covid ni con el procés o con el 15-M.

Lo que ha pasado estas noches atrás en Burgos o en Logroño no tiene nada de lógico. Lo de estas noches son macarras organizados por bandas que igual te asaltan una tienda que te subastan las bicicletas robadas. No busquemos sostén ideológico a esta chusma. El problema social de verdad, las quiebras, la ruina y las colas del hambre no las protagonizan estos. Esta mega crisis la protagoniza gente como tú. No estos encapuchados.

¿Cuál es el problema? Pues que para esta gente reventar una ciudad, intentar linchar a un policía o hacerlos batirse en retirada, todo eso, es una heroicidad. Porque el vicepresidente del Gobierno de España, antes de ayer, dijo compungido que se emocionaba al ver cómo pateaban a un policía antidisturbios. El secretario de Organización de Podemos y miembro de la mesa del Congreso, el rastas, está ante el Tribunal Supremo por pegar a un policía en Tenerife y ahí está el tío... y aquí estamos tú y yo pagándoles el sueldo.

Porque la portavoz de Podemos, la tal Isa Serra, diputada en Madrid, está condenada ya por un tribunal. Aquí la amiga, muy fina ella, le espetó a una mujer policía lindezas del tipo: ¿A cuántos de tus compañeros te has...? Ya sabes. Y ahí tienes a la feminista. Y nosotros pagándola.



En sentido contrario, cuidadito con llamar a la movilización y a protestar porque luego a ver quién para la histeria. La macarrada de estas noches --me dan igual cuatro neonazis o los del Tsunami democrátic de Puigdemont-- son antisistemas que igual te quemaban un autobús en San Sebastián, que te destrozan la plaza Urkinaona de Barcelona empujados por Torra que te roban las bicis del Decathlon.

No Echenique, no, estas bandas no son Cayetanos del barrio de Salamanca, de Getxo o de Pedralbes reconvertidos en batasunos. Mirad, Echenique, Errejón o Monedero, Otegui o Ada Colau... vosotros habéis justificado a los cachorros. Y ahí los tenéis. ¿Qué pasa? Pues que ahora quien va con escolta sois vosotros. Y no te atreves a decirle a la cara al guardia civil que te custodia el casoplón 24/7 que te emociona ver cómo le patean. Ese es el gran cambio. Lo dicho, a ver cuántos de esos van a levantar hoy el cierre, pagan la cuota de autónomos o madrugan para buscarse la vida.

Por lo demás, no sé si te acuerdas, mañana hay elecciones en los Estados Unidos de América. Esas elecciones de las que opinamos todos como si votáramos allí, cuando en verdad solo votan los norteamericanos. Así que, como ya metí la pata hace cuatro años, hoy no me atrevo a apostar ni un solo euro. Un dólar, puede. Pero solo uno.

Dicen las encuestas que Joe Biden aventaja claramente a Donald Trump. Sin embargo, ni los analistas más próximos a los Demócratas se muestran convencidos de la victoria de quien fuera el 47 vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama.



Hace cuatro años, durante aquella fría noche en Times Square, recién llegados de la frontera del Río Bravo, aún en shock por lo que vimos y lloramos en ese muro entre Texas y México, me ratifiqué en dos o tres cosas que siempre se habían dicho pero que no las confirmas hasta que entiendes el Estados Unidos profundo.

Por ejemplo:



1.- En las elecciones a la Casa Blanca se vota por cosas como el trabajo, correos o la seguridad doméstica.

2.- Estados Unidos es enorme. Infinitamente más grande que Nueva York.



3.- ¡Ojito! Con el creciente voto hispano en Texas, Florida o California. En gran medida, ellos dieron la victoria a Trump en las pasadas elecciones.



Fue tal el corte que nos llevamos Mata y yo aquella madrugada en Nueva York o aquel día del Brexit en Trafalgar Square, que no seré yo quien se apueste un pincho de tortilla y una caña a favor de Joe Biden como próximo Mr. President. Aunque todo pinta...

¡Ah! y mi posdata: No te pierdas nuestro Tema del Día de hoy. Dentro de una hora Mamen Vizcaíno y yo te llevamos a la exposición Delibes en la Biblioteca Nacional. Libros inolvidables como interesantísimo el recorrido por la vida y obra de Miguel Delibes de la mano del comisario de la exposición, el colega Jesús Marchamalo.

Hoy, en nuestro Tema del Día, Cultura. Miguel Delibes. ¡Cuánto se agradece salir del día a día que nos preocupa y aprender Literatura!