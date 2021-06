Ángel Expósito: "Somos el único país de esta parte del mundo con miembros de un Partido Comunista"

Audio

El paseillo de Pedro Sánchez junto a Joe Biden, durante 20 - 30 segundos por un vestíbulo de la sede de la OTAN en Bruselas da para un libro de memes, chistes y chanzas. Y la explicación del propio Sánchez ya ni te cuento.

Desde Bienvenido Mr Marshall a quien será este pesao --que iría pensando Biden-- pasando por que Sánchez quería hacerse un selfie o venderle unos kleenex en el semáforo.

Sencillamente patético. Pero fíjate, lo que más me irrita es que no reconozcan el fiasco. Lo peor es que lo que más les molesta no es el inexistente peso de España en el mundo o las humillaciones constantes desde Marruecos. No. Lo peor. Para la multitud de pelotas que rodean a Su Sanchidad es el ridículo que ha hecho SU Líder.

1.- En esto de la política exterior de los países serios todo se sabe. El Departamento de Estado de Washington sabe quién conforma el Gobierno de España, con quien se puede hablar y de quién uno no se puede fiar.

2.- En este sentido, somos el único país de esta parte del mundo con miembros de un Partido Comunista (o lo que queda de él) sentados en el Consejo de Ministros. Eso también se sabe. Como se sabe que esos miembros de ese Gobierno se formaron y provienen del chavismo.

3.- Sánchez habla de Joe Biden como si le conociera de la Internacional Progresista o algo así pero Su Persona se olvida de una cosa: Joe Biden tiene una cosa en común con Trump: Antes que demócrata o republicano es el presidente de los Estados Unidos.

4.- Alguien me recordó días atrás la importancia del Gabinete como oficina y agenda de un presidente del Gobierno. Mientras Zapatero tuvo al diplomático Bernardino León o Rajoy al diplomático Jorge Moragas, Sánchez tiene a un consultor de marketing. Eso sí, que se tiraría por un barranco.

5.- El problema no es la desvergüenza o el bochorno. Insisto. El problema es nuestra absoluta irrelevancia en el mundo. Qué cosas ¿eh? El Juan Sebastián Elcano acaba de dar la vuelta al mundo exactamente 500 años después de la primera circunnavegación y ahora pintamos menos que nunca.

6.- Coge un mapa. En América, en nuestra hispanoamericana ¿Con quién vamos? ¿De qué lado estamos? Cuba, Nicaragua Venezuela y Sánchez en Argentina con un presidente que dice que los brasileños salieron de la selva y los mejicanos de los indios.

¿Pero qué se creen? ¿que lo de Delcy Rodriguez en Barajas no tiene importancia?

7.- Y los socios en clave internacional. Los embajadores, las cancillerías y los ministerios de Exteriores saben que este señor que casi ruega un selfie a Biden por un pasillo, ese señor que poco más y le insiste en limpiarle la luna delantera del coche. Ese pesao (pensaría Biden) depende de gente como Otegui, Rufián, Errejón o Pablo Iglesias. Dime con quien andas y te diré quién eres.

8.- La Defensa, la economía y la política exterior van de la mano en cualquier país importante en este siglo XXI. No hay política comercial sin diplomáticos, ni política exterior sin militares, ni aliados en Defensa sin multinacionales o infraestructuras.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

9.- Nos echamos las manos a la cabeza con las torpezas o el presunto desconocimiento de la ministra González Laya, con la descoordinación entre Exteriores e Interior o con el caos entre Exteriores y Fomento ponemos a caldo a los ministros pero nos olvidamos de quién manda aquí:

La decisión de acoger al líder polisario fue de Su Sanchidad. La mentira sobre la reunión con Biden salió de Moncloa. Y el presidente de Estados Unidos NO le ha llamado por teléfono a ÉL.

y 10.- ¡AH! Y MI POSDATA: La próxima Cumbre de la OTAN se celebrará en España para conmemorar el 40 aniversario de nuestro ingreso en la Alianza Atlántica. El referéndum de Felipe González, el breve Gobierno de Calvo Sotelo, las negociaciones de Suárez.

Ahora bien, ¿hacemos un sondeo en el propio Consejo de Ministros de España sobre la permanencia en la OTAN? ¿Preguntamos a todos los miembros de nuestro Gobierno sobre la Alianza Atlántica?

No. Casi mejor que no lo hagamos. Ya está bien de ridículos mundiales.