Ángel Expósito, sobre la rebaja del delito de sedición: "Nos hemos olvidado del golpe y del referéndum"

Ya que vamos a volver al NODO, tal y como ayer propuso la portavoz del Gobierno, vamos a ambientarnos como corresponde.

La clave son los cinco años de condena por el chiste ese de los "desórdenes públicos agravados". El Gobierno elimina el delito de sedición del Código Penal y lo sustituye por una bronca.

Ayer lo anunció Pedro Sánchez en La Sexta (por supuesto) Hoy han perpetrado este engendro en el Congreso. Y lo han escenificado Patxi López y Jaume Asens. Hasta ese nivel hemos llegado. El número dos de Ada Colau y el ex lehendakari que lo fue gracias al PP. Pues toma el de "Pedro, ¿Sabes qué es una nación?"

Tras esa rebaja de 15 años a 5, de la sedición a la bronca, Junqueras podrá presentarse a las próximas elecciones generales o catalanas. Lo que quiera. Es gratis. Bueno, no, se lo pagamos tú y yo.

Junto a Junqueras (que es quien manda), la Marta Rovira que se pega la vida padre en Suiza podrá volver como una reinona. Sí, si, desde Suiza. No huyó a Cuba, Venezuela, Corea del Norte o a Irán. No, no, a Suiza. Y el que faltaba pa' el duro Puigdemont que será el siguiente. Con rebaja, con 10 minutos en la cárcel (si es que viene) y con el indulto garantizado.

¿Te acuerdas de lo que le dijo Sánchez a Susana Grisso hace solo cuatro años?

Luego vino aquel cruce de saludos en el Congreso entre Sánchez y Junqueras: "Tenemos que hablar” se dijeron.

Pues en efecto hablaron y aquí estamos.

Ahora escucha al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, esta mañana, algo así como lo siguiente. Pedro, si quieres seguir en el Falcon, será la amnistía. Y después, el referéndum.

Nos hemos olvidado del golpe y del referéndum, de aquello del Parlament de Cataluña, del asalto a la consejería de Economía, del juicio en el Supremo, de la sentencia, del papel de los espías rusos en el procés...

Nos hemos olvidado de la batalla campal en Urkinaona o en Vía Laietana de Barcelona, de los indultos, y no queremos enterarnos de que "O tornarem a fet". Y es que, en efecto, si lo vuelven a hacer, no pasará nada. Y lo volverán a hacer, si quieren y les conviene, desde el propio Congreso de los Diputados. Con tu dinero y el mío.

Lo que la equiparación de este delito a las normas europeas es mentira. Otra mentira. Y nos equivocamos cuando decimos que la eliminación de la sedición es una cesión (que también) a Esquerra, no. Es una bajada de calzoncillos para seguir otros cuatro años más. No uno que queda de legislatura, no.

La clave son los siguientes cuatro años como ya nos dijo Otegi. Cuatro años más para que vuelva Pablo Iglesias al Gobierno; para que vuelva Puigdemont; para soltar a todos los asesinos etarras; y para que Junqueras se desco-despiporre de todos nosotros cobrando de nuestros impuestos.

Y me quedan los barones ¿Se van a tragar esto como si tal cosa? García Page, Lambán, Fernández Vara ¿Se van a comer este marrón sin decir ni siquiera "esta boca es mía"?

¿Serán capaces de humillarse así, bajo el manto de hermosura de su Graciosa Sanchidad mientras sube y baja del Falcon?

¿Y la dignidad? ¿Y el honor? Ah, y mi posdata.

Lo veo. "Su excelencia Pedro Sánchez, mientras una servidora le plancha el mantel, y con el sonido al fondo del Superpuma ha invitado a desayunar en la Moncloa al molt honorable señor Carles Puigdemont que acaba de aterrizar en la Moncloa a bordo de dicho helicóptero del Ejército del Aire.

Tras este frugal breakfast, Su Sanchidad y el tío melenas se desplazarán al Congreso de los Diputados donde se arrodillarán ante el ilustrísimo Oriol Junqueras, con los aplausos de fondo del macho alfa, de don Arnaldo Otegui (futurible ministro del Interior) y del resto de súbditas al grito de: Pedro, qué hermoso eres".