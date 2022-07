Ángel Expósito, sobre el Gobierno: "Estamos enfrascados con los porcentajes de recorte y ahorro del gas"

Audio

Estamos enfrascados con los porcentajes de recorte y ahorro del gas y de las demás energías con los cambios en el Partido Socialista (como si fuera importante) enfrascados con unos socios tan imposibles como insoportables con los impuestos y, lógicamente, con la locura de los precios y la inflación.

Cuando en estas que, sin que apenas nos fijemos, la guerra continúa metro a metro, muerto a muerto y bombazo a bombazo.En estas que reaparece Putin y suelta esto. Escucha, por favor, escucha atentamente:

"Cimientos y principios de un orden mundial armonioso y más justo". Y habla de una nueva era de una nueva etapa en la historia mundial". Y concluye: "Solo los estados verdaderamente soberanos pueden garantizar una dinámica de alto crecimiento".

¿Un mundo armonioso y justo en boca de Putin? ¿Estados verdaderamente soberanos? ¿y Putin decide quién es soberano y quién no?

¿Qué ha querido decir el psicópata de Putin? pues que, en efecto, asistimos a un nuevo orden mundial donde un dictador salvaje como él invade o no al vecino, corta o no el grifo, machaca o no a su gente según le convenga y envenena hasta la muerte a la oposición si se pasan de frenada.

Un nuevo orden mundial en boca de Putin, según regresa de un viaje a Irán mientras prosigue su guerra salvaje sobre Ucrania es para pensarlo. Detenidamente y plantear una serie de, cuanto menos, advertencias:

1.- Aquí en este mundo hay dos modelos: Democracias liberales o dictaduras. Democracias con todas las imperfecciones que quieras, como las nuestras o dictadores enloquecidos como él. Sistemas liberales con libertad económica, un Estado de Derecho siempre imperfecto con libertades individuales y derechos humanos o sistemas como el de Putin, Irán o China. Y como sus súbditos regionales o políticos.

2.- Salvo Estados Unido mira el mapa de la energía del mundo. El mapa de la energía y de las fuentes de materias primas. Mira el mapa y échate a temblar. Excepto Estados Unidos que son autosuficientes, nosotros los europeos dependemos de Rusia y el Este, de Oriente Medio y del norte de África.

3.- ¿Donde estamos nosotros? ¿Un español en su sano juicio se cambiaría por un ruso un chino una venezolana, una cubana o una nicaragüense? ¿Por un iraní? yo desde luego no. ¿Y sabes qué? Los medias tintas con Putin tampoco se cambiarían. Si huyen de la Justicia se esconden en Suiza, para vender sus neuras se van a Nueva York a la SER o con Roures.

4.- Por cierto, ¿Cómo puede ser que en el Gobierno de España y los socios de este Gobierno estén más cerca de ese orden mundial de Putin que del de esta parte del mundo?

5.- Dice Putin un mundo armonioso y justo. ¿A bombazos? ¿Machacando mujeres y niños? ¿Enviando, porque SÍ, a tus jóvenes a matar o a morir igual o peor que en la Edad Media? Así, a modo de conclusión conviene interpretar ese nuevo orden mundial que preconiza el psicópata Putin mirando hacia África y hacia América. Sólo así se puede entender la introducción de Rusia (y de China en otro orden) en África. Y los cambios bolivarianos en América.

Putin tiene razón. A lo bestia a bombazos o con la energía esta reordenando el panorama mundial y nos está pillando en calzoncillos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquí en casa a nuestro nivel mañana chupipandi en la calle Ferraz, sede del Partido Socialista Obrero Español para ratificar los cambios tras el cese/dimisión de Adriana Lastra. Nuevos nombres fuertes a los brazos de Su Sanchidad: Pilar Alegría (que no te sonará de nada pero es ministra de Educación) nueva portavoz del partido.

Por cierto escucha estas palabras de Patxi López (que por si no te acuerdas fue lehendakari) portavoz socialista en el Congreso.

Y para terminar María Jesús Montero que sustituye a Adriana Lastra. Te lo juro. Ni a propósito. No tengo palabras. Pienso lo que tu. María Jesús Montero número 2 del PSOE.

¡Ah! y mi posdata. Interior ha vuelto a acercar a once presos de ETA con 40 asesinatos. Entre ellos seis ex jefes de ETA. Por ejemplo están Gorka Palacios que acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco o Juan Antonio Olarra inductor de la muerte del fiscal Dani Portero. Si ya me pone mal cuerpo escuchar esto imagínate ponerse en lugar de las víctimas.