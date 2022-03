Ángel Expósito: "Sigue la huelga y el Gobierno espera que Europa nos saque las castañas del fuego"

Audio

El día tiene tres ejes. Tres focos a los que enfocar esta Linterna:

La guerra que continúa en Ucrania con un Putin más a lo bestia entre asedios y bombazos; las consecuencias económicas y los precios de la energía con traducción directa en la huelga de transportistas y el desabastecimiento ya de productos básicos, y el tema de Marruecos y el Sáhara Occidental. El giro de 180 grados en la política exterior española que ha decretado, a su estilo, Pedro Sánchez. Como es él en Su Sanchidad, como solo Su Persona sabe hacerlo.

En cuanto a la invasión de Rusia sobre Ucrania, se confirma que Putin calculó mal pero que le da lo mismo. Planchará ciudades como Mariúpol o Járkov, recibirá miles de cadáveres de soldados rusos; sumirá a Rusia en la ruina y seguirá masacrando civiles hasta que lo considere necesario para satisfacer sus ínfulas de emperador entre Stalin y el zar Nicolás. Es impresionante hasta dónde puede llegar la paranoia de un dictador sin escrúpulos.

En casa, huelga de transportistas y serios problemas en el sector primario en toda España. Los precios de la gasolina y el gasóleo son insoportables para camioneros, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores y, mientras tanto, el Gobierno a la espera de que Europa nos saque las castañas del fuego.

Hasta entonces, a ver cuánto tarda el equipo del presidente en llamar ultraderecha a los nuevos transportistas que se suman a la huelga y fascistas a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores que tiran su leche a la alcantarilla o arrojan los peces al mar para que no se pudran fuera. A los que añadir en breve el transporte por carretera y las grúas de asistencia.

Se confirma: cuanto más curras, cuanto más hayas trabajado toda tu vida, más facha eres para este Gobierno. Y nos queda el Sáhara, Marruecos y Ceuta y Melilla. Acabamos de volver de allí. Mañana va para allá Pedro Sánchez para ratificar la españolidad de las dos ciudades. Problema, que no le cree nadie. El gran problema de Pedro Sánchez es su credibilidad.

Mañana, show de helicópteros, Falcon, más helicópteros, comitiva blindada y a ver si se digna a que se le pueda preguntar algo. Foto con gesto de estadista mundial y vuelta a Madrid. En el Falcon. No importa lo que cueste el combustible.

En Melilla y Ceuta se ve el viraje de España con esperanza, no queda otra, pero con recelo. Con esperanza en que disminuya la presión migratoria y la asfixia económica. Esperanza en que Mohamed VI deje de enviar ordas de niños, subsaharianos o jóvenes marroquíes a las vallas o a Canarias. Y esperanza en que la reapertura de las fronteras devuelva cierta actividad comercial a Ceuta y a Melilla.

Pero también se respira cierto recelo hacia el resto de España por abandono. Por olvido. Y, sobre todo, se ve desconfianza en el vecino del Sur. Nadie se fía de Mohamed VI y de que dentro de 5 o 10 años vuelva con sus pretensiones sobre Ceuta, Melilla y hasta Canarias. Y ya no existirá un Sáhara Occidental con que para presionar.

En suma. Esperanza y dudas ante el futuro; resquemor hacia el resto de España y desconfianza absoluta en el vecino del Sur. Dicho esto, ¡ojalá! funcione la rectificación y sea para bien porque si no... No olvidemos, ni despreciemos, a Ceuta y Melilla. Son la clave de este acuerdo.

¡Ah! Y mi posdata. Esta es fantástica. Caso de la niñera de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. No solo aquella del gabinete de la ministra de Igualdad fue la niñera de Galapagar, no. También cuidaba a los niños una miembro del equipo de prensa. Elena González, ex escolta de Irene Montero, ha comparecido como testigo ante el juez del caso Neurona sobre el papel de la tal Teresa Arévalo como niñera de los hijos de la ministra de Igualdad. La escolta asegura al juez que otra ex empleada de Podemos cuidó también, en horario laboral, a los niños de la Ministra de Igualdad y del macho alfa. Se trataría de Gara Santana, entonces miembro del del gabinete de prensa de Podemos.

Agrupémonos todos en la lucha final. La jefa de gabinete y otra de prensa cuidando a los niños del vicepresidente del Gobierno y de la ministra. Así yo también soy progresista y reformista, eso sí, con tu dinero y el mío. Como para romper la coalición de Gobierno ¡Arriba parias de la Tierra! ¡En pie famélica legión! y luego los fachas son los camioneros, los pescadores y la gente del campo.