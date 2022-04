Ángel Expósito: "Es fácil. ¿Tú prefieres nuestro sistema o el de Rusia? Pues a los ucranianos le pasa igual"

Audio

La cuestión es muy sencilla: ¿tú qué prefieres? ¿Nuestro sistema político, económico y social o el sistema político, económico y social de Rusia? Con todos nuestros defectos, problemas, limitaciones e imperfecciones, ¿tú qué prefieres, la censura oficial o que los medios digamos lo que consideremos oportuno? ¿Que haya oposición o no? ¿Putin o Biden? ¿Putin o Macron, Pedro Sánchez o Mario Dragui? Ahora, ponte en el lugar de Ucrania. ¿Qué prefieren los ucranianos? ¿La Unión Europea o al régimen de Putin?

Yo no sé cual es la salida de esta catástrofe. No me puedo imaginar a Volodomir Zelenski y a Vladimir Putin firmando la paz en un papelito tras el planchado de Mariúpol, tras los cadáveres en Bucha, tras los tanques destrozados uno a uno. Tras el cinismo de los oligarcas o las justificaciones imposibles de los putinistas.

Alguien que sabe todo de la diplomacia mundial me contó en la frontera de Venezuela, muy gráficamente, que estas situaciones se solucionan ante una bandeja de pastelitos en París, en Roma o en Berlín. Que el poder en el mundo se reparte así.

Y puede que sea verdad. Seguro que es verdad. ¡Pero me cuesta tanto atisbar una salida pactada a este desastre! No sé. ¡Ojalá!, pero sigo sin entender cómo se cura o se cicatriza el odio tras una matanza. Cómo se reconstruye una ciudad planchada y santas pascuas.

Por eso, no me quiero olvidar de las víctimas de la guerra. No debemos olvidar que las primeras víctimas de una guerra son los civiles y, especialmente, como casi siempre, ellas. Las mujeres y sus hijos que han huido de Ucrania a millones, con lo puesto, refugiadas y sus hijos desperdigándose por Europa.

¡Ah! Y mi posdata. Zelenski intervino en el Congreso de los Diputados. Que se les viera, cuatro parlamentarios se quedaron sentados, sin aplaudir a modo de boicot. ¿Cuántos más, incluidos ministros del Gobierno, aplaudieron cínicamente, por compromiso?

Que se les viera. Dos de la CUP, uno del BNG y el secretario de Estado para la agenda 2030, Enrique Santiago, líder del actual Partido Comunista -o lo que queda del PCE- ni se inmutaron. A estos les querría ver yo viviendo allí como viven los rusos en vez del chollazo que tienen aquí. Otros dos diputados del PCE ni siquiera fueron al congreso dicen que "por conciencia antifascista".

El secretario de Estado. El número 2 de un Ministerio, del Ministerio de Ione Belarra, un alto cargo que cobra una pasta. ¿De verdad la agenda del Gobierno para la España de 2030 la lleva Enrique Santiago? ¿En serio? ¿Y le seguimos pagando el sueldazo de secretario de Estado? ¿En serio Pedro Sánchez está satisfecho con que este hombre sea Secretario de Estado para la España de dentro de ocho años?

¿De verdad alguien quiere que la España de 2030 siga el modelo de un secretario de Estado que ni siquiera se pone en pie cuando habla Zelenski? ¿Un número 2 de un ministerio del Gobierno de España, que apoya a Putin, tiene entre manos la agenda de este país para el año 2030? Y el tío sigue en el puesto.