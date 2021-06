Ángel Expósito: "¿Por qué tenemos que creer a Sánchez cuando nos han mentido hasta en los muertos?"

Audio

Escucha a Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso de los Diputados. ¿Tú le crees? ¿Cuántas mentiras ha dicho Su Persona en los últimos años de su vida? ¿No es consciente de que su principal problema es la credibilidad? ¿Por qué hoy tenemos que creerle --nunca habrá un referéndum, el PSOE jamás lo apoyará-- ¿Te acuerdas de esto?

¿Por qué tenemos que creerle ahora? ¿No hay nadie que le diga que no se puede mentir tanto ni durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que mentir tan descaradamente salga absolutamente gratis?

¡Ay! Casi se me olvida, la última gran trola. (Además de su tesis doctoral). Recuerda.

No tiene límite. Es insaciable a sus propias trolas. Y no pasa nada. Fíjate, tras la reunión de ayer con Pere Aragonés en Moncloa, me pregunto, cuál será la verdad de lo que se dijeron. ¿Hasta dónde llega el conchabeo? ¿De verdad Pere Aragonés se fía de Sánchez?

Con todo, lo peor es que se ha ido a tomar por el sumidero la separación de poderes. Lo del legislativo y el ejecutivo ya era un cachondeo pero cómo están dejando al poder judicial es para vomitar.

Y tampoco pasa nada. La fiscal general, la abogacía del Estado, los indultos, la reforma del delito de rebelión, el indulto a la corrupción de los golpistas y las piedras en el camino que hay que desempedrar.

¿Y tenemos que creerle? Nada sorprende y si no, echa un vistazo a las grandes obras y hazañas de Su Sanchidad desde aquel abrazo de la mentira que selló el Gobierno de coalición con Podemos.

Pablo Iglesias vicepresidente del Gobierno; su pareja minisitra; una tal Ione Belarra también ministra da igual de qué; Garzón y Castells siguen sentados en el Consejo.

La reforma laboral y los presupuestos generales del estado se pactan con Batasuna, la reforma fiscal se pacta con ¡¡¡ Rufián !!!... y reciben a Delcy la número dos de Maduro en Barajas.

Y la ley de Eutanasia a partir de mañana y la ley Trans y una ley de Educación suicida y cada viernes, cuatro o cinco etarras premiados cerquita de casa ante el bochorno y la vergüenza de las víctimas.

¿Y tenemos que creerle? ¿Por qué?

¡AH! Y MI POSDATA. Mi amigo Juanjo me lo refirió ayer. Con todo. Con los engaños, con los trileros, con el consejo de ministros más increíble de Europa. Con los indultos, con todo. Lo peor es la inmensa mentira sobre los muertos por coronavirus.

Alrededor o más de 130.000 muertos por covid en España. Más de 130.000 muertos sobre los que nos han mentido porque los han ocultado. Desde el minuto uno de la pandemia. Y, lo peor.Esos 130.000 muertos parece que se nos han olvidado.

Y no hay derecho. ¿Por qué tenemos que creer a Sánchez, cuando nos han mentido hasta en nuestros muertos?

¿Ha probado a decir la verdad? Sobre la malversación, sobre los indultos y el referéndum, ¿ha probado a decir la verdad sobre los muertos?