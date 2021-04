Ángel Expósito: "El otro en el casoplón jugando a ser Maquiavelo y Marlaska acercando etarras"

Audio

Un par de reflexiones para llorar, una foto para la indignación, una denuncia para el escándalo y un aplauso para nosotros.

Mira. En un minuto vuelvo al politiqueo. A las elecciones de la Comunidad de Madrid, a la última patochada de ésta o de aquel, pero antes déjame que te aporte un dato de esos que debería hacernos pensar y parar un minuto al menos.

España ha dejado de tener, los españoles hemos dejado de tener la esperanza de vida más alta de la Unión Europea después de haber perdido más que ningún país en 2020.

La esperanza de vida actual en España es de 82,4 años, mientras que en 2019 era de 84,0 años, 1,6 años menos. Una caída por la pandemia del coronavirus peor que la del resto de la UE.

En sólo un año hemos retrocedido a niveles de 2010. Hemos retrocedido 10 años en esperanza de vida en tan solo 12 meses. Que se dice pronto.

Si a este dato, que refleja perfectamente la realidad de la pandemia, le unes los más de cinco millones de parados reales, apaga y vámonos.

O mejor dicho. Apaga y a seguir currando. Eso sí, si tienes la suerte de poder trabajar.

Ahora la foto. Como hace Fernando de Haro en 'La Tarde' todos los días a las siete menos diez. La foto que me ha llamado la atención es la portada de hoy en ABC.

Aparece la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, tapándose la boca con una mano y, por el gesto, riéndose a carcajadas. Y ello a la vez que anuncia subida de los impuestos de Sucesiones, patrimonio, sociedades y donaciones.

¡Qué momento más inoportuno para echarse una risotada! ¿De qué se ríe la ministra de Hacienda? ¿De verdad en días como estos, con noticias como las que traía en el zurrón una ministra de Hacienda está para reírse así, con la mano puesta en la boca, como los futbolistas cuando no quieren que les lean los labios?

Expósito sobre María Jesús Montero: "¿Se puede tener más insensibilidad?"

¿Se puede tener más insensibilidad, un año como este, para anunciar la subida del impuesto de sucesiones?

Y el otro desde el casoplón jugando a ser Maquiavelo. Marlaska escondido y acercando etarras a casita. Y, lo dicho, la ministra de Hacienda partiéndose la caja.

Y la denuncia. Me sigue pareciendo un temazo que me niego, me resisto a que se nos olvide y pase sin pena ni gloria.

¿Te imaginas que la mitad de los sanitarios, la mitad, dijeran que el sistema de salud no funciona? No que puede mejorar. Por supuesto, no. Que está en riesgo.

¿Te imaginas que la mitad, la mitad de los periodistas dijéramos que no nos dejan informar? ¿Que la mitad de los policías dijeran que no les dejan ser policías?

Bueno pues en esta nuestra España, la mitad de los jueces han advertido a Europa que aquí está en peligro la independencia judicial. Y ¡Ojo! porque en la otra mitad hay jueces que no se atreven a denunciar o que no están asociados.

Y es que no damos abasto. 107.000 muertos por covid; récord de paro, deuda y déficit en Europa, el único país de esta parte del mundo con ultras sentados en el Consejo de Ministros y la mitad de los jueces pidiendo auxilio en Bruselas porque el Estado de Derecho se nos está yendo por el sumidero.

Eso sí, la ministra de Hacienda se tapa la boca para soltar la carcajada por lo bajini.

¿Se puede saber de qué se ríe esta señora en tu cara?

Gracias por estar ahí.