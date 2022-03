Ángel Expósito: "Llenar el depósito cuesta 100€, no hay leche y tenemos una guerra en las puertas de Europa"

Audio

Cerramos semana -¡vaya semanita!- con la sensaciones del desgobierno a flor de piel. No quiero exagerar, no buscar culpables, por ahora, pero llenar el depósito del coche cuesta 100 eurazos, no hay leche en los estantes del supermercado y una guerra total, prehistórica y salvaje se desarrolla en la puerta Este de esta nuestra Europa. Nunca pensamos que nos iba a costar lo que hoy nos cuesta la gasolina, nunca pensamos que no podríamos comprar leche y jamás pensamos vivir una guerra en directo y en nuestro móvil una invasión primitiva y bestial en Europa.

Mi colega Alberto me pasa esta chuleta: Hace un año la gasolina costaba 1,32 €. Hoy 1,81. Hace un año el gasóleo costaba 1,19 euros. Hoy 1,82. La luz costaba hace un año 52 euros megawatio hora. Hoy 225 euros, cuatro veces más. Y el gas, igual, se ha cuadruplicado: hace un año 27,7. Hoy, 102 euros. Sencillamente insoportable. ¿Te imaginas esta situación con otro Gobierno? Por favor, ¿hay algo que funcione?

Manifestaciones AVT, por la vida, transportistas, ¿hay alguien que no esté cabreado por algo? No quiero simplificar ni hacer populismo con que todo esto es culpa del Gobierno, pero yo insisto. ¿Te imaginas a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias en la oposición con un Gobierno del PP en la Moncloa mientras la gasolina está a dos euros; el gas y la luz cuatro veces más cara y sin leche en los supermercados?

Terminamos la cuarta semana de guerra en Ucrania. Un mes ya del intento de invasión rusa. Un mes de la locura mundial de Vladimir Putin y su régimen de oligarcas y embajadores repartidos estratégicamente por el mundo. Un mes, cuatro semanas durante las cuales, han huido de Ucrania hasta cuatro millones de mujeres y niños hacia el Este: Polonia, Rumanía y Moldavia en lo que ya es una crisis de refugiados de magnitudes bíblicas. Cuatro millones de personas -e increcendo- en un mes huyendo y dejando en el campo de batalla a sus padres, maridos o hermanos.

Desde el punto de vista bélico, la invasión rusa se estanca ante la resistencia ucraniana. Las ciudades están siendo impenetrables lo que provoca el planchado de los misiles rusos. La gran duda es cuando todo esto acabe, porque algún día acabará, no quiero pensar cómo habrá quedado Ucrania.

De vuelta a casa, no perdamos la perspectiva, la guerra de Ucrania es la gota que ha colmado el vaso de una gestión imposible. Dejémoslo ahí.

Casi por último. Hace siete días a estas horas estábamos flipando con la carta de Sánchez a Mohamed VI reconociendo la autonomía marroquí del Sáhara Occidental. Han pasado esos siete días, nos fuimos a Melilla y seguimos entre la esperanza de la Real polítik y la desconfianza hacia el firmante y, no te digo, el receptor de esa carta.

Terminamos semana con todo quisqui cabreado. Los camioneros, el campo, el mar, las ambulancias, las grúas, los taxistas, la industria, la siderurgia, la construcción, la distribución... ¡Ah! y termina la semana en la que el Gobierno ha aprobado la paga de 400 euros por cumplir 18 años.

Y mi posdata: Este finde, manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por la libertad. Mañana sábado a las 12 en la plaza de Colón. Y es que la guerra, la energía, los precios, los agricultores, los ganaderos o la pesca, todo lógicamente nos ocupa el día a día, pero los árboles no deberían impedirnos ver el bosque.

De las acometidas de este Gobierno, una de las más escandalosas, si no la más escandalosa, hasta la vergüenza ha sido y es la política hacia los etarras. Batasuna, Bildu o como se llamen como socios. El incalificable papelón de Marlaska como ministro del Interior. La política europea es eso, política. La energía y la crisis económica es eso, economía. Pero el quilombo de Sánchez y Marlaska para con los asesinos de ETA es, sencillamente, indigno.