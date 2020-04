Ángel Expósito: “Nos están metiendo el chavismo ‘doblao”

Audio

El director de 'La Linterna' COPE, Ángel Expósito, compara la actitud del Gobierno durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, con las decisiones tomadas por Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Diosdado Cabello.

Como quien no quiere la cosa, nos lo estamos tragando. Casi sin darnos cuenta nos están metiendo el chavismo doblado. Hay debate sobre si esto es la revolución, si es el castristismo indisimulado o si son Chávez, Maduro y Diosdado Cabello quienes inspiran esta sarta de disparates.

Sea como fuere, pasito a pasito, decreto a decreto, niños y niñas, "ya están aquí." A saber. Uno que tengo la suerte de conocer el mundo árabe, los regímenes africanos y muy especialmente China, Venezuela y Cuba. Meto un montón de cosas en la coctelera y me sale niquelado:

1. La renta básica sin saber hasta cuándo. Una especie de PER pero a lo bestia. No hay nada como matar de hambre y luego repartir limosna en forma de subsidio para tener al populacho tranquilito. Y ya de paso compro millones de votos. Tantos votos como familiares del titular subsidiado.

2. Intervención de precios que es, de facto, intervenir la industria y, sobre todo, intervenir a las pequeñas empresas. De manual, teniendo en cuenta que el 85 por ciento de la economía española son pymes. El ejemplo: Las mascarillas.

3. Que me financien otros. Yo me lo gasto en mis subsidios, pero que me lo paguen holandeses y alemanes. Por solidaridad, ya sabes. Espera Alexis que ya llegamos.

4. Que te pones tonto, te lanzo al inspector fiscal o amenazo hasta a las gestorías cuando tramiten los ERTE. Cuidadín, que al final, la ayuda te la pago yo, papá Estado.

5. Y el colmo. Intervengo lo que se viene a llamar sectores estratégicos. Al más puro estilo PEDEVESA. ¿No te suena el discurso de la banca pública? ¿Y de los millonarios y las multinacionales?

6. Capítulo interesante el de las libertades, empezando por la Libertad de expresión e información. Ruedas de prensa controladas, comparecencias de horas, tipo Fidel Castro, terminología militar y uniformes en escena, las fiebres oficiales del CIS ¿te acuerdas? con la excusa de los bulos. Menudo ejemplo de verdad y periodismo. Desde la tesis doctoral a la televisión pagada por Irán.

7. O la libertad de movimientos, niños y niñas, y el control de las residencias de ancianos. Siempre controlar a los más débiles por edad, por dependencia o por comida. Tal cual el manual de los Castro y Chávez y Maduro.

8. ¿Y la separación de poderes? ¿Te suena lo de los jueces chavistas? ¿Y nuestra Fiscal general del Estado?, ¿A que no resulta tan extraño que Pablo Iglesias critique sentencias y al propio Consejo general del poder judicial?

9. Queridos niños y niñas que me estáis viendo, clavadito a la Asamblea de la Facul o la Asamblea del Insti, solo que en el Gobierno de España.

10. ¡Ay! Queridos y queridas vamos a por el aprobado general. Porque si no es al año que viene será al otro y yo os habré aprobado a todos. Sin dar ni chapa, niños y niñas. Todo es gracias a mí. A vuestro líder.

Y la guinda, el Jefe del Estado. El pasado 14 de abril, día de la República sirvió para asomar la patita. República ¿islámica?, República ¿popular?, República ¿o muerte? República ¿democrática alemana? No quiero un Jefe del Estado vestido de militar, dijo el amado líder. ¿Y Hugo Chávez? Pasito a pasito. Decreto a decreto hasta el chavismo total.