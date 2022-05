Ángel Expósito: "Nadie sabe de qué es ministra Ione Belarra, ella tampoco, pero da igual"

Audio

Terminamos semana y, con la que está cayendo, nos parece buen momento para retomar una sección que vamos a convertir en un clásico. Algo así como "frases para el mármol" dichas desde nuestro Consejo de Ministros. Y ministras. Un "collage", una galería que muestre el nivelón te lo advierto: algunos son impagables.

Empezamos. Tema de actualidad. La guerra de Ucrania. Aquí la amiga no se ha visto en otra. Nadie sabe de qué es ministra Ione Belarra, ella tampoco, pero da igual:

Respuesta, por alusiones, de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

A vueltas con la guerra, Irene Montero, una señora de mala leche perenne.

Y el jefe. Pedro Sánchez. Escuchale con Franganillo en TVE el 28 de febrero.

Y ahora dos días después. Solo dos días más tarde

¿Te acuerdas de la huelga del transporte? Aquí va un corte doble. Raquel Sánchez, ministra de Transportes e Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.

¡Cuánto daño hacen los argumentarios! Y ¡Cuánto daño hace no saberse las fechas!. Vicepresidentas Calviño y Ribera

No me digas que no. Que no echas de menos a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, como portavoz del Gobierno.

Y otro de propina. Estamos apañados

¡Ah! y mi posdata. Seguro que nos va a dar muchas más tardes de gloria. Yolanda Díaz

Lo dicho. Débiles y débiles, soldados y soldadas, que dijo Sánchez. ¿Te acuerdas?