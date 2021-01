Ángel Expósito: "Hablamos de EEUU y no de un ataque bestial de Boko Haram"

Audio

Terminamos semana. El lunes arrancamos oficialmente el año 2021 tras una Navidad muy, pero que muy extraña y tras unas fiestas que uniendo fines de semana y puentes han paralizado hasta las vacunas.

Terminamos semana con un frío que pela (¡Ojalá! se cumpla lo de año de nieves, año de bienes) y con las imborrables imágenes del Capitolio de Washington aún calientes en nuestra retina.

El lunes arranca oficialmente el ejercicio 2021 con la esperanza puesta en las vacunas, con malas perspectivas en evolución del coronavirus y, al menos yo, con un vértigo que te pasas viendo el panorama económico. Sea como fuere, digo yo, saldremos de ésta. Eso sí, sin olvidar a los setenta y pico mil que ya no están y a los que siguen arruinándose día a día.

De vuelta a Estados Unidos. Creo que sigue siendo el gran tema.

¿Te imaginas que esa inmensa banda de zumbaos que asaltaron el Congreso de los Estados Unidos, te imaginas hubieran sido terroristas? Que en vez de un chalao disfrazado de Sitting Bull ¿Hubiera sido un líder yihadista suicida formado en Siria o en Irak y armado hasta los dientes?

A la vergüenza mundial y al ridículo infinito hay que unirle que el país más poderoso del mundo ha enseñado sus vergüenzas al planeta Tierra enterito. Y no solo en lo político que, por supuesto, sino además en el capítulo de la seguridad.

Y esto lo han visto los chinos y los rusos y los más malos de entre los malos. La capital del mundo occidental, Washington, ha mostrado sus vergüenzas. La primera potencia del mundo ha quedado desnuda para bochorno de sus propios policías y fuerzas de seguridad.

Y no hablamos del centro de Bagdad o de una embajada en el barrio diplomático de Kabul en Afganistán. No hablamos de un ataque bestial de Boko Haram o Al Shabab en Níger o en Somalia NO. Hemos visto esa ignominia en la mismísima Pensylvania Avenue, entre la Casa Blanca y el Capitolio. Con el río Potomac a un lado y la sede central del FBI al otro.

Pero fíjate. Entre ese bochorno inenarrable y la inseguridad, lo más grave de lo ocurrido esta semana en la capital de Estados Unidos es la evidencia, la confirmación de la desinstitucionalización del (en teoría) primer país del mundo.

Lo que ha provocado Donald Trump en solo cuatro años ha sido un daño incalculable a las principales instituciones del Estado. Y lo ha hecho desde la propia Jefatura del mismo. Desde el despacho oval de la Casa Blanca.

Se ha cargado el honor y el prestigio del cargo de Mr. President; ha humillado a SU propio partido, y a todo el sistema electoral. Ha ridiculizado el espíritu federal de la Nación y, lo peor de todo, ha hundido al Poder Judicial.

No le arriendo las ganancias a Joe Biden o a Kamala Harris. Peor que el mundo mundial y peor que la covid va a ser barrer el patio de su casa.

Y es que la adoración al líder hasta el último extremo es lo que tiene. Lo mismo te arenga a las masas, que coloca a su familia, parejas o ex, lo mismo intenta derrocar el sistema que callarnos la boca. Por eso, ante los populismos, esta semana más que nunca. Yo no me callo.

¡AH! Y MI POSDATA. Hablando del Rey de Roma: Recuerda el audio de Pablo Iglesias al ver las imágenes del policía antidisturbios pateado en el suelo en la plaza de Neptuno. Fue durante aquel "Rodea el Congreso". Recuerda al hoy vicepresidente del Gobierno, con toda su pompa, tan egocéntrico y empalagoso.

Y hoy, aquí el figura y la ministra, rodeados de guardias civiles en el casoplón.

¿Pero sabes qué? que tiene razón en una cosa: Algo está pasando en la sociedad. Por su culpa y por culpa del que le ha puesto donde está.