Ángel Expósito: "El futuro próximo pinta lleno de incertidumbres, dudas, preocupaciones, problemas y miedo"

Ahora sí que sí. Termina el mes de agosto. Por mucho que nos resistamos a entrar en septiembre y después en el otoño y más tarde en el general invierno todo eso ya está aquí. Y el futuro próximo pinta como pinta. Un futuro próximo lleno de incertidumbres, dudas, preocupaciones, problemas y miedo.

Y si no ¿Cuántas veces has oído durante estas vacaciones eso de" ¡Joe no sé tu, pero yo estoy acojo acongojado acojo acongojada ante la que se nos viene encima ". Y no es para menos. Ponte tú en el lugar del autónomo, del pequeño y mediano empresario ¿Tu invertirías tus ahorros o tus beneficios para crecer, para contratar más cuando no sabes ni siquiera si vas a poder pagar el recibo de la luz y no te digo la factura del gas?

Lo peor de la incertidumbre es que no se sabe cuándo va a terminar dicha incertidumbre. Lo peor es el miedo a no aguantar. Incluso durante lo peor de la pandemia se veía el final. Ahora no.

Seguramente NO estamos en lo peor de la crisis energética y, por supuesto, no se ve el final. Ni en lo que se refiere al precio ni siquiera en el suministro.Entramos pues en septiembre sin saber si habrá restricciones y convencidos de que seguirán subiendo los precios.

Esto es la guerra. Cuando menos deberíamos ser conscientes y mientras, nosotros con estos pelos y con este Gobierno y con sus socios. ¡Adónde llegará nuestro nivel ! que el tema es que Sánchez acepta debatir en el Senado con Núñez Feijóo. La noticia es que debatirán en el Parlamento el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y, a la vez, tu literalmente acojonado con este invierno, sin saber siquiera si habrá cortes de gas, de luz o de agua y en clave política el titular es que Sánchez y Feijóo debatirán en el Senado.

Las encuestas dicen lo que dicen todas, incluido el CIS de Tezanos, pero la realidad es que ganará el que menos se aleje de la realidad, de los problemas y de la gente De la gente, gente, que diría nuestro Fernando de Haro.

En este sentido aunque nadie se atreva a decírselo Sánchez está cada día más lejos de todo, menos empático, más engreído y solo rodeado de una inmensa corte de asesores, pelotas, ministros y ministras miles (literalmente) de obnuvilados y obnuviladas por el aura de su sanchidad.

Desde Yolanda Díaz a María Jesús Montero pasando por Tezanos, Irene Montero, por Patxi López todos y todas aparecen como súbditos y súbditas sin disimulo. Y lo dicho tu sin saber si vas a tener liquidez para el segundo plazo del IRPF, para el tercer trimestre del IVA o ni siquiera para el recibo de la luz.

En fin, el nombre propio del día (te lo contábamos ayer aquí, casi al final de La Linterna) es Mijail Gorbachov que murió anoche en Moscú. Sin duda un personaje para la historia del mundo. Con mil y una aristas pero con un rol fundamental en nuestra historia reciente la desaparición de la Unión Soviética y la caída casi automática del muro de Berlín.

Seguramente no lo quería así fijo que Gorbachov fue y era comunista antes y durante su mandato (no sé si después también), pero lo indudable es que hay un antes y un después de Gorbachov en la Historia del mundo.

Gorbachov y los personajes que le rodearon por entonces y justo después. Reagan, Bush (padre), Bill Clinton, Helmut Köhl, Margaret Thatcher.

No es por realizar un ejercicio de melancolía pero uno ve el nivel de los nombres propios políticos (así, en general) los comparas con los de hoy en día y no aguanta equivalencia posible. El caso es que con Gorbachov desapareció (al menos formalmente) la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se derribó el Muro se fulminó el Pacto de Varsovia y parecía que el mundo occidental se abría inexorablemente hacia la libertad. A excepción de China, y su imperio, claro.

Por entonces nadie podía pensar, ante el shock aquel inmenso e histórico cambio, que un espía del KGB (un desconocido Vladimir Putin) iba a volver a las andadas más de 30 años después y, sin embargo, mira donde estamos. Y es que da la sensación de que en los últimos seis meses hubiéramos retrocedido esos más de 30 años de nuestras vidas a bombazos, otra vez en el Este de Europa con un monstruo mezcla entre el zar Nicolás y el animal Stalin.

No hay más que ver las reacciones de los ultra nacionalistas rusos (como Putin y sus oligarcas) ante la muerte de Gorbachov. Putin quiere reconstruir aquello que Gorbachov derribó. Y por eso estamos en guerra.

¡AH! y mi posdata. Insisto desapareció la Unión Soviética, cayó el muro, estalló la Perestroika, pero de aquí hacia allá no saltó ni uno. Muchos siguen presumiendo de comunistas (desde el casoplón de turno), incluso en el propio Gobierno de España, pero ni uno solo se fue de la Europa comunitaria hacia el Este.

Muchas van de progresistas, feministas y reformistas pero ni una se ha ido a lo que fue ls URSS, a Cuba o a Corea del Norte. En esta parte a algunos se les llena la boca del comunismo del siglo XXI, disimulan su apoyo por Putin en la guerra de Ucrania, pero lo dicho de aquí hacia allí, de este lado del muro hacia Rusia no saltó ni uno.