Ángel Expósito: "Cada día que pasa, cada hora que pasa, la situación en el PP es más desoladora"

Teodoro García Egea, ha dimitido. El hasta ahora secretario general del PP, mano derecha de Pablo Casado y a quien todos señalaban como principal responsable de los problemas internos del partido. Hasta el momento Egea se había negado a presentar la dimisión. Tal vez, el viernes pasado - cuando estalló todo tras las entrevistas de Casado y Ayuso con Herrera – la dimisión de Egea hubiera parado la sangría y hubiera servido de dique. Hoy ya no vale. La cuestión no es si Casado se irá o no. La cuestión está en saber cuando lo hará.

Casado cede ante sus barones y convoca un Congreso extraordinario que se ratificará el martes que viene en una Junta Directiva Nacional. Cuatro dimisiones en el núcleo duro de Casado. Tres miembros de su Ejecutiva y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida como portavoz del PP. No me extraña lo del alcalde por 2 motivos: A ver quién es el guapo que explica como portavoz este desastre y segundo el propio alcalde de Madrid tenía a los anacletos agentes secretos mandados por la dirección del PP metidos en el Ayuntamiento. Mañana habrá una reunión en Génova con los líderes territoriales, los presidentes regionales de los partidos. Como Ayuso no es presidenta del PP de Madrid no acudirá a la reunión.

Sobre la otra guerra, esta de verdadm en Ucrania digamos que el pulso continúa según lo previsto en el Este del País.



Empezando por lo mundial:



1.- La region del Donbáss, con 2 capitales, Lugansk y Donest, ya estaba bajo control de Putin desde hace años. Luego de invasión... nada. De facto ya estaba invadida.



Es más. Desde hace ocho años los prorrusos han ido ejerciendo la limpieza étnica en la región expulsando a los ucranianos.



2.- La preocupación mundial es evidente. Lógica. Pero me da que el gran pacto es ese: Tu, Putin, te quedas con la región como te quedaste con Crimea... sigues cerrando el cinturón post soviético y nosotros (OTAN) no pasamos de las actuales fronteras en el Este de Europa. O sea, Ucrania nunca será territorio NATO.



3.- Es muy difícil analizar la mente y las intenciones de Putin desde nuestra mentalidad democrática y occidental. El zar Nicolás pretendía lo mismo que Stalin y Putin ansía la Gran Rusia igual que Stalin y el Gran Nicolás. Eso sí, menos mal, cada uno a su estilo.





4.- China es clave. Y China (aparentemente socio de Putin) en verdad no le puede ni ver. Es pura táctica. Si alguien no quiere una guerra que hunda la economía occidental... ese alguien es China. Luego es XI Jimping quien ha de frenar a Putin.



5.- En el fondo, este pulso de Putin al resto del mundo es una demostración de nuestras debilidades: Estados Unidos a lo suyo (que es el Pacífico); y la Unión Europea desmembrada entre los ultras del Este, los populismos, sin el Reino Unido y con falta de liderazgo tras la jubilación de Angela Merkel.



Que Dios me perdone, pero ¡ojalá! este pulso no vaya a mayores y se quede "solo" en un reparto de poder, suelo, influencia y energía, en la puerta Este de nuestra Unión Europea. Sobre el otro follón, a nuestro tamaño, el carajal del Partido Popular. No hay un solo diputado, alcalde o medio pensionista del PP que no te reconozca que el ridículo es absolutamente insoportable. En la vida, en el trabajo, en el periodismo y no te digo en la política, puedes equivocarte, liarla parda, meter la pata hasta el fondo pero lo que no se puede es hacer el ridículo.



Es, sencillamente, insostenible. Y esto estando en la oposición y entre ellos como me decía uno de los tipos más y mejor informados del mundo "¿te los imaginas en el Gobierno con esos odios, miedos e inquina?".



Esto, a estas alturas, se resume en tres claves:



1.- Alguien en Génova vio que Isabel Díaz Ayuso podría ser un peligro para el liderazgo de Casado y se volvieron locos.

2.- El daño para la marca PP en la Comunidad de Madrid y en toda España es, todavía, incalculable.



3.- La única saluda es Alberto Núñez Feijóo. Falta por saber si él quiere de verdad y si incluso él no es una solución demasiado tarde.



A modo de conclusión. Hoy por hoy, vete tu a saber dentro de dos años, queda Pedro Sánchez y los socios para seis años. Hoy por hoy, quedan 2 + 4.



¡Ah! Y mi postdata. Por eso de jugar a las parejas imposibles. Por un lado el KGB y aquí buscando agencias de detectives.



Por una parte ante un nuevo orden mundial y nosotros jugando a House of Cards en cutre. El mundo entero pendiente de Putin como jefe supremo del espionaje mundial y aquí Carromero como fontanero. ¿Qué podía salir mal?