El colaborador de 'La Linterna', Julio César Herrero, ha dedicado su sección 'Zas en toda la boca' en el programa de Ángel Expósito a la diputada de Sumar Tesh Sidi. El motivo han sido las recientes declaraciones de la parlamentaria, quien ha afirmado que, pese a su salario, se ve obligada a compartir piso. Herrero ha sido tajante en su réplica: "Tesh Sidi, cobras 5.651 euros brutos al mes y 79.119 al año, y tienes que compartir piso, ¿qué concepto de ti y de tu trabajo tienes cuando dices eso?".

Las declaraciones de la parlamentaria tuvieron lugar en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta, donde abordó la compleja situación del acceso a la vivienda en España. Según datos del portal 'Transparentia' de Newtral, el salario bruto anual de Tesh Sidi asciende a 79.119,74 euros, lo que se traduce en 5.651,41 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas, incluyendo sueldo base, complementos y dietas.

Dificultades para ahorrar pese a un salario elevado

Sidi ha puesto el foco en las dificultades que enfrenta su generación, en torno a los 30 años, para acceder a una vivienda en propiedad. "El problema que tenemos es que ni teniendo un buen salario podemos ahorrar para la entrada de un piso", ha afirmado. En este contexto, ha compartido su experiencia personal para ilustrar la situación: "Yo soy diputada y comparto piso".

Yo soy diputada y comparto piso"

EFE La diputada de Sumar Tesh Sidi, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Congreso

La diputada ha insistido en que el principal obstáculo es la imposibilidad de destinar una parte significativa del salario al ahorro, ya que gran parte se destina a pagar el alquiler. "A la gente se le va el salario en el alquiler", ha subrayado, advirtiendo que la situación es aún más compleja para quienes tienen cargas familiares, como le ocurre a quien tiene que pagar 525 euros al mes por compartir habitación. "No me quiero ni imaginar a quien tenga hijos o a algún familiar a su cargo", ha añadido.

Sidi ha calificado de “inasumibles” los precios actuales del mercado inmobiliario, señalando que se han normalizado pagos que considera desproporcionados. "No se pueden pagar 1.500 euros de alquiler. Hemos normalizado precios abusivos", ha denunciado la portavoz de Más Madrid.

No se pueden pagar 1.500 euros de alquiler. Hemos normalizado precios abusivos"

EFE/Jennifer Gómez Carteles de alquiler en un piso en una imagen de archivo.

Tensiones con el socio de Gobierno

La portavoz de Más Madrid también ha hecho referencia a las discrepancias con el PSOE en materia de vivienda, especialmente sobre el decreto de los alquileres. Según ha señalado, el socio mayoritario del Gobierno “no se ha volcado” en la medida, una situación que lleva a que muchos propietarios decidan vender ante la falta de rentabilidad. "Alguien que dice que genera inseguridad jurídica ya está diciendo que no nos va a apoyar", ha afirmado en alusión a las críticas recibidas.

Sidi ha defendido que existen informes jurídicos y el respaldo de sindicatos que avalan la prórroga de las medidas, aunque ha admitido que le hubiera gustado más implicación de sus socios. "Hubiera estado bien que nos hubieran apoyado más", ha reconocido, asegurando que su formación acompañará a las personas que se acojan a la prórroga para garantizar la estabilidad de los inquilinos.

El debate sobre la construcción

Finalmente, la diputada ha defendido que la política de vivienda no puede centrarse únicamente en la construcción de nuevas viviendas, un problema crónico en los planes de vivienda de España. "Se puede hacer, pero siempre que esté protegido de aquí a diez años", ha señalado, con el objetivo de garantizar que las nuevas promociones no acaben en el mercado libre a corto plazo y mantengan su carácter asequible.