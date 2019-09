José Luis Ábalos se lleva un 'Zas' por acusar a otros partidos de robar votos al PSOE

Al ministro de Fomento, en funciones, José Luis Abalos. Ya saben que él es muy fan de Sánchez; incluso desde su etapa de conductor de coche buscando votos. Conductor Sánchez; no Ábalos. Y que tiene un perfil muy versátil. Tanto te dirige un ministerio como te organiza un partido, te hace de portavoz o se pone a negociar. Muy completo. A él le toco vender el invento del gobierno de cooperación: ¡hasta explicó lo que era!, lo que no deja de tener su mérito sobre todo porque no existe semejante cosa.

Cuando habla tiene un desparpajo notable; lo que hace que sus intervenciones sean muy entretenidas. Y ayer le tocó empezar a contar la historia que se ha inventado el PSOE para las próximas elecciones. A ver, que todos los partidos se inventan una eh. No se crean que es una cosa de los socialistas. Y han optado por dar pena; por si no la habían dado ya.