Expósito: “¿Quién manda en este proyecto chavista?”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este jueves las distintas posturas del Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas horas respecto a la derogación de la reforma laboral.

El comunicador dice así: “Nos podemos poner todo lo estupendos que queramos, pero el sainete y la vergüenza que hemos visto con la derogación de la reforma laboral firmada por Adriana Lastra, Echenique y Mertxe Aizpurua de Batasuna.... La rectificación después del PSOE. Luego Pablo Iglesias diciendo, cristalino como es él -es lo que tienen los chavistas-, que se va a derogar sí o también esa reforma laboral, sinceramente, es para echarse a temblar”.

Y prosigue: “No nos llevemos a engaño. Aquí estamos jugando a un experimento, no sé si de ingeniería social, pero casi, que consiste en controlar la economía, ahogar al máximo a los que pagamos impuestos y, eso sí, comprar a la mayor cantidad de población posible. Y se les compra a través de subsidios, del PER, de la renta básica universal, etc. Primero de chavismo. Si Sánchez no lo quiere ver, tiene un problema. Pero hay una cosa peor, que es estar de acuerdo”.

Expósito también se pregunta cuál es el rol de los distintos miembros del Gobierno: “¿Qué pinta Nadia Calviño? ¿El ministro de Seguridad Social, Luis Planas? ¿Qué pintan en ese gobierno con Garzón, con el propio Pablo Iglesias, con Yolanda Díaz, con Irene Montero, qué pintan ahí? ¿Qué va a decir Europa? Y la pregunta que cada vez está más clarita: ¿Quién manda en ese gobierno? ¿Un vicepresidente cuarto, segundo, tercero, qué más da? Pablo Iglesias. Ese es el problema”. Y concluye: “Un proyecto de ingeniería que nos están metiendo camuflado en un Estado de Alarma. El coronavirus les ha venido de perlas”.