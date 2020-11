Expósito sobre la inmigración: "El Gobierno y la sociedad rehuímos de este problemón"

No somos conscientes del problema de magnitudes bíblicas que tenemos en nuestras fronteras sur. Es como si no quisiéramos verlo. Es cierto que tenemos encima una pandemia y que nos ha estallado una crisis económica bestial... pero el drama de la inmigración no ha hecho más que empezar.

El Gobierno, por supuesto, se esconde pero, si somos sinceros, deberíamos reconocer que nosotros como sociedad también rehuímos de este problemón.

Lo que está pasando ahora mismo desde el Atlántico hacia Canarias se sabía que iba a pasar. Era cuestión de tiempo y de una chispa que hiciera estallar esa bomba demográfica. El tiempo ha pasado y la chispa ha sido el coronavirus y, como consecuencia, la miseria absoluta sobre aquellos que ya eran pobres.

Y aquí, mientras tanto, pensando en el marketing, en cómo apruebo los presupuestos con Batasuna y en cómo aguanta Su Persona hasta las próximas elecciones. ¡Ah! Y, por supuesto, con el vicepresidente de lo social conspirando en Bolivia, en la fiscalia y en el Tribunal Supremo para las cosas de los dineros de Podemos y de sus ex... asesoras.

¿A que no se atreven a viajar a Mogán? ¿A que no se hacen una foto entre ratas negros y magrebíes? ¿Acaso este drama no es "de lo social"?

La vergüenza no ha hecho más que empezar. Por mucho que nos escondamos.

Expósito analiza la llegada de inmigrantes en plena pandemia

Las cifras de inmigrantes que llegan a Canarias son preocupantes. Si antes eran arriesgados los rescates por parte de Salvamento marítimo imagínate ahora en plena pandemia. En este 2020 y según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, a las Islas han llegado más de 11.000 inmigrantes, un 664% más que el año anterior.