Expósito, sobre la falta de trabajadores en el campo: “¿No será que compensa cobrar subsidios y no currar?”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este viernes la falta de mano de obra para recolectar en el campo en esta atípica campaña. Los extranjeros que solían venir a nuestro país a trabajar en la cosecha no pueden hacerlo por las restricciones de viaje implementadas para combatir la propagación de la pandemia del coronavirus.

El comunicador dice así: “A los europeos que van a tener que pagar ‘la fiesta’, o a los empresarios del campo, grandes y pequeños, ¿cómo se les explica que en las zonas con una tasa de paro en España de hasta el 40% no encuentren mano de obra nacional para la recolección de frutas y verduras?”

Expósito subraya la imposibilidad de los extracomunitarios para acceder a nuestro país: “Evidentemente extranjeros temporeros no van a venir, más que los que estuvieran aquí de irregulares. No se puede viajar ni se puede entrar ni salir. Pero, ¿cómo puede ser que, pudiendo compaginar el subsidio con el sueldo, sigan faltando decenas de miles, si no más, de trabajadores para recoger frutas y verduras?”

Él tiene una hipótesis al respecto: “Sé que no es políticamente correcto, pero ¿no será que compensa cobrar subsidios y no currar?”. Y señala que “hablamos de zonas especialmente -o en teoría- depauperadas”. “Por supuesto que hay que ayudar a quien lo está pasando fatal. Por supuestísimo que va a haber que ayudar a muchos más que lo van a pasar fatal”, matiza.

Y concluye: “Pero que ahí donde se puede cobrar un sueldo no haya mano de obra, a mí que me lo expliquen. Bueno, casi mejor que no, que no me lo expliquen porque ya lo sé”.