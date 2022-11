Expósito: "Si ERC, Bildu y Podemos piden el cese de Marlaska no van contra el ministro, sino la Guardia Civil"

Sobre el drama de la inmigración desde África y la catástrofe de Melilla hace unos meses, sobre las derivadas políticas del desastre, tres claves:

Uno. Si Sánchez, para aguantar y contentar a sus socios, tiene que cargarse a Marlaska, lo hará. Sin mover un músculo de la cara. Tenga razón Rufián y el resto, o no. Si tiene que cortar la cabeza de Marlaska para salvar la suya, le decapitará sin problemas.

Dos. Es muy fácil simplificar esto con la dimisión de Grande Marlaska. Parece que si mañana dimite o cesan al ministro del Interior. Todo arreglado. Y va ser que no. Va a ser que tampoco. El drama es infinito y no tiene nada que ver con la política partidaria. No seamos miopes. Si Rufián, Batasuna y Podemos piden el cese de Marlaska, no van contra el ministro. No. Van contra la Guardia Civil y la Policía. ¿Alguien se imagina a un guardia civil cogiendo un cadáver o a un cuerpo moribundo y lanzándolo al otro lado de la valla? ¿En serio?

Y posdata. Sobre la BBC. Más allá del reportaje de marras, qué cínico es el discurso british en el tema de la inmigración. En este sentido, ¿cómo es posible que ni uno solo, ni un inmigrantes magrebí o subsahariano haya terminado nunca en Gibraltar? Porque la costa marroquí que rodea Ceuta está más cerca de Gibraltar que de Algeciras y no te digo de Tarifa. Y, sin embargo, a territorio británico no ha llegado jamás ni uno.

¿Por qué? Porque se les devolvería automáticamente. Así que lecciones las justas.