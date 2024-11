Expósito enseña cómo ha quedado el barranco de Poyo de Paiporta un més después de la DANA: "Imagínate"

En la Rambla del Poyo, esta es la canalización del Poyo que se desbordó absolutamente aquí en Paiporta. Fíjate lo inmensa que es de ancha, la altura que tiene, bueno pues aún así, donde estoy pisando, subió más de metro y medio. Imagínate un metro y medio de agua por aquí a pesar de este pedazo canalización, lo que tuvo que ocurrir cuentan que fue como en 45 minutos.

La frase no es mía pero recuerdo que lo dijo Quique Dacosta con Cristina en Fin de Semana: habló de Cañas y barro, la novela de Blasco Ibañez y sinceramente me viene a la cabeza esa frase, cañas y barro porque es lo que lo que se ve y lo que huele en este escenario de guerra. Ha pasado un mes del desastre y no olvidemos que un mes después 223 personas han muerto aquí en Valencia y cuatro de ellas siguen desaparecidas más siete en Castilla-La Mancha, uno en Málaga. No lo olvidemos, eh.

EFE Labores de limpieza y desescombro en Paiporta el pasado 4 de noviembre

Desde aquí resulta inimaginable la magnitud de la catástrofe. A estas horas, de noche, hace un mes esto era el infierno de agua y barro. Imagínate más de metro y medio por encima de este cauce.