Expósito critica las palabras de Isabel Celaá: "Pocas veces he oído en el Congreso algo tan bajo y tan ruin"

El diputado Juan José Matarí (PP) preguntó a la ministra de Educación, Isabel Celáa, por sus planes sobre la educación especial.

El diputado Matarí es padre de Andrea, 25 años, con síndrome de Down.

La ministra respondió con un tono, entre insultante e inhumano: "Señor Matarí, ¿de dónde viene usted?". Lo que desató risas en la bancada del PSOE. "¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto, ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. Usted no sé de qué habla".

Pocas veces he oído en el Congreso algo tan bajo, tan ruin, con tan poca sensibilidad. Es sencillamente incalificable. Bueno, no, es perfectamente calificable pero no debo decir lo que me sale de las tripas.

La plataforma "Inclusiva si, pero especial también" ha pedido la dimisión de la ministra. Y ha recordado una frase de Lichtenberg, científico alemán del siglo XVIII: "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto".

Las disculpas de Celaá

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha pedido este jueves disculpas al diputado Juan José Matarí, padre de una hija de 25 años con síndrome de Down, por si las palabras que pronunció ayer en la sesión de control al Gobierno "pudieron ofenderle" y por las que el grupo popular ha registrado hoy una petición de reprobación.

"Acabo de hablar con el diputado Juan José Matarí, al que he pedido disculpas si mis palabras de ayer pudieron ofenderle. Mi respuesta se centró en su pregunta, que me acusaba de legislar contra la Constitución. Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia", explica Celaá en su cuenta oficial de Twitter.

Acabo de hablar con el diputado Juan José Matarí al que he pedido disculpas si mis palabras de ayer pudieron ofenderle.



Mi respuesta se centró en su pregunta, que me acusaba de legislar contra la Constitución. Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia. — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) March 25, 2021

Añade que su "compromiso con las personas con discapacidad y sus familias es inequívoco. La Lomloe garantiza el derecho de todos a la mejor educación, tanto en centros ordinarios como especiales".