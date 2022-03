Ángel Expósito: "¿Quién se fía de Putin, de las mafias rusas y de tanto oligarca multimillonario?

Medio novedades en el asunto de la guerra de Ucrania. Lo penúltimo es que Zelenski parece que se brinda a un referéndum de la región del Donbás para esa dependencia o inclusión en Rusia y, al parecer, (eso dicen los militares de Putin) la cuestión es esa región.

A partir de ahí, se confirma que Rusia pretende quedarse con toda esa parte de este de Ucrania. Se ha quedado con una franja en la zona norte frontera con Bielorrusia y con la salida casi entera del mar Negro. La cuestión es: ¿para eso que ya tenía casi de facto más la no pertenencia de Ucrania a la OTAN... para eso merecía la pena de miles de muertos rusos, ucranianos y la destrucción de un país? ¿quién se fía de Putin, de las mafias rusas y de tanto oligarca multimillonario repartido por el mundo?





No sé. Es todo demasiado extraño. No deberíamos olvidarnos de tantas ucranianas y refugiadas con sus hijos por el resto de Europa y de la impresionante lección que están dando al mundo entero los ucranianos y esas refugiadas ucranianas con sus hijos. Una lección de dignidad, valor y honor. Siento envidia porque estoy convencido de que en Europa y en España no seríamos capaces de hacerlo. Envidia sana. Si es que existe eso.