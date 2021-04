Ángel Expósito: "Pablo Iglesias y sus súbditos y súbditas no se atreven a ir a Vallecas sin escolta"

Algunas claves sobre lo acontecido en Vallecas durante el mitin de Vox:

Uno. Vallecas no es eso. En los últimos tiempos, que recuerde, he hecho cuatro programas ahí: Con 'Save the Children', recorriendo la avenida de la Albufera recién confinados, en una cola del hambre con el padre Gonzalo y en un hogar de la Fundación Madrina pegadito al campo del Rayo junto a la comisaría. Ellos, Pablo Iglesias y sus súbditos y súbditas, no se atreven a ir a Vallecas sin escolta.

Dos. ¿Qué hay detrás del grito de “A por ellos como en Paracuellos"? Más allá de que esa banda no sabe qué pasó en Paracuellos, lo que destila esa gente es odio. En pleno siglo XXI, en un país de Europa como es España, esa turba de chavales violentos destila odio.

Tres. ¿Jóvenes antifascistas? ¿Qué estamos haciendo, llamar fascistas a los de enfrente? ¿De verdad alguien puede pensar que los votantes de Vox son todos neonazis, fascistas, millonarios y seguidores de Mussolini?

Y la última, cuatro. ¿Te imaginas qué hubiera ocurrido durante este último año de nuestras vidas si este desastre de la pandemia hubiera ocurrido con un Gobierno de derechas? ¿Te imaginas las calles de media España, a los sindicatos, a los líderes de Podemos movilizando a sus hordas ante los seis millones de parados o los 107.000 muertos?

Y el quid de la cuestión sobre los Otegi, Rufián y Pablo Iglesias: ¿De verdad, Pedro Sánchez sigue sin darse cuenta de con quien pactó el Gobierno de España?

Los altercados durante el mitin de VOX

Al menos dos personas fueron detenidas y catorce resultaron heridas en los disturbios ocurridos durante la celebración del mitin de precampaña electoral de Vox en Vallecas, donde parte de los manifestantes contrarios al acto han lanzado contra los asistentes botellas y otros objetos como adoquines.

Los altercados provocaron opiniones encontradas entre los grupos políticos y mientras el PP y Ciudadanos se han solidarizado con Vox, Podemos ha culpado a su líder, Santiago Abascal, de ir a "provocar". El balance provisional de los disturbios ha sido de dos personas detenidas y catorce heridas leves por brechas, contusiones y abrasiones, de las que tres fueron trasladadas al hospital, entre ellas un policía con luxación de hombro y, según fuentes de Vox, su diputado por Guadalajara Ángel López, con una pedrada en la mano.

Desde más de una hora antes de empezar el mitin se vivieron momentos de tensión, obligando a la Policía Nacional, que desplegó un nutrido dispositivo, a separar con un cordón a los asistentes al acto de Vox y a los manifestantes llamados por dos convocatorias, una de colectivos antifascistas y otra de grupos vecinales. Abascal y Monasterio llegaron con una fuerte escolta policial a la plaza de la Constitución de Vallecas, popularmente conocida como 'la plaza roja', atestada de personas.