Ángel Expósito: "La guerra nos ha puesto ante el espejo de la realidad de Europa y nuestras contradicciones"

Esta crisis económica, este drama humano de millones de refugiados, está guerra en el barrio de al lado, nos está poniendo ante el espejo de la realidad de Europa y de nuestras contradicciones. En todos los sentidos, no sólo en Seguridad y Defensa.

Tendremos que aumentar los gastos en Defensa --por supuesto-- ya era hora. Pero no solo eso, que también. Ahora, la demagogia y los demás demagogos se han caído del guindo. A ver cuánto nos cuesta el incremento del Presupuesto en Seguridad y Defensa para que lo acepten Otegui, Junqueras y Pablo Iglesias.

Pero Europa tiene/tenemos que caernos de muchos más guindos. Se me ocurren así a bote pronto otros dos campos: la política agraria y ganadera y la energía. Por un lado, nuestro abastecimiento para no depender de mercados imposibles del cereal o los metales y por el otro nuestra independencia energética para no estar cogidos por salva sea la parte por el Putin de turno.

¡Ah! Y mi posdata. Y todo ello escondido en excusas medioambientales, autonómicas o burocráticas.

Aumentaremos el gasto de Defensa al 2% (exactamente lo que pedía Donald Trump). Ahora toca buscar la excusa para prorrogar las nucleares, plantar girasoles y dejarnos de demagogias.

Insisto, a ver cómo reaccionan las súbditas del macho alfa, los golpistas indultados y los etarras liberados por Marlaska.