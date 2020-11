Ángel Expósito felicita a Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP: "Mereces todo el aplauso"

El español Joan Mir se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, su segundo título mundial (Moto3 en 2017), en la temporada más extraña que se haya podido vivir en toda la historia del Mundial de motociclismo como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Joan Mir es el justo vencedor de una temporada en la que a las primeras de cambio ya quedó "fuera de juego" el vigente campeón, el español Marc Márquez, lo que no resta un ápice de valor al título del piloto de Suzuki, con el que seguramente nadie contaba en la primera parte de la competición.

Ángel Expósito, el director de ‘La linterna’ de COPE, ha querido dedicarle un mensaje de enhorabuena. Y es que, como ha dicho, “cuesta” encontrar una “buena noticia” en el panorama informativo actual, pero esta lo es. “La hay y tiene un nombre propio de un chaval, Joan Mir, 23 años solo, campeón del mundo de MotoGP”, ha destacado.

“Que aparezca un tío con esa sangre fría, con esa madurez y que lo primera que diga es que no tiene ninguna presión, presión es el que tiene que pasarlas canutas para llegar a final de mes y que ojalá su victoria haya servido para ilusionar a alguien que está sufriendo tanto con el covid merece todo el aplauso y todo el reconocimiento”, ha destacado el comunicador de COPE.

Y es que, Joan Mir ha conseguido el título en el año del centenario de la marca de Hamamatsu, que antes hizo campeones del mundo a nombres míticos del motociclismo como el británico Barry Sheene, el único que lo logró en dos ocasiones (1976 y 1977), los italianos Marco Lucchinelli y Franco Uncini, y los estadounidenses Kevin Schwantz y Kenny Roberts júnior.

Tras alcanzar el éxito, Mir ha exclamado: "No sé si reír o llorar, me siento muy feliz, porque cuando vas persiguiendo un sueño toda tu vida y al final lo consigues no eres capaz de asimilarlo a la primera".

"No me quedan fuerzas para celebrar nada y, además, ha sido una carrera en la que he sufrido muchísimo. Menos mal que esta carrera no ha llegado antes, porque la verdad es que no había sufrido tanto en todo el año, pero la verdad es que nos ha bastado porque todo el trabajo del año ha sido muy bueno y nos ha bastado para ser campeones", ha explicado Joan Mir.

Toda la redacción de COPE ha vibrado con este premio. ¡Enhorabuena, crack!