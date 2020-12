Tema del día en 'La Linterna': ¿Cuáles son los tipos de test para detectar el coronavirus?

El coronavirus nos ha cambiado todo. Nuestra forma de saludar, de interactuar con los demás, de visitar a nuestros familiares. Cambios a los que nos hemos adaptado poco a poco. Este maldito virus además ha hecho que – la mayoría - nos interesemos por la salud, por la Sanidad, nos cuidemos un poco más y nos preocupemos por aplicar todas las recomendaciones sanitarias. Ahora es muy habitual que cada poco tiempo nos lavemos las manos. Aunque la forma varía según la pasión que le ponga cada persona.

Pero si hay algo que ya forma parte de nuestra rutina antes de salir a la calle es la mascarilla. Hay de todo tipo. La quirúrgica, la higiénica, con mensajes, de colores, con dibujos, de tela. Lo llevamos los mayores pero también los pequeños y claro muchos profesores tienen que estar con mil ojos para vigilar que todos sus alumnos la tengan puesta.Y este virus también nos ha descubierto las diferentes pruebas que existen para descubrir si una persona tiene o no coronavirus. Seguro que te has hecho tú alguna prueba o conoces a alguien que se haya hecho una PCR, una prueba de antígenos o una prueba de anticuerpos.

A las puertas de la Navidad las citas para pedir este tipo de test se han disparado en las clínicas para poder juntarse con las familias con seguridad durante estas fechas. Por eso hoy queremos aclararte.

¿Cómo son y en qué consisten cada una de estas pruebas?

En los últimos días han aumentado en los laboratorios de análisis las peticiones de pruebas de personas que quieren asegurarse que no son contagiosas para reunirse con padres y abuelos durante las navidades. Una demanda que se suma a la de los últimos meses, de personas que viajan, que quieren confirmar si han pasado la Covid-19 o de empresas que analizan a sus empleados periódicamente.

Te voy a poner ejemplos de algunos de ellos. Natalia vive en Burgos y hace poquito tuvo que hacerse dos PCR porque estuvo en contacto con su suegra, que fue positiva. Dio negativo en los dos pero una fue mucho más llevadora que otra. Si para Natalia es desagradable imagínate para un crío de tan solo 3 añitos. Es Diego, su padre dio positivo y tenía que hacerse una PCR. Así nos cuenta cómo fue su experiencia.Marcos está trabajando en Segovia pero su familia vive en Madrid.

Todas las navidades las pasa con ellos y es por eso que este año no va a cambiar la tradición. Eso sí, antes de ir quiere asegurarse de que no tiene el virus.Mario ha optado por hacerse un test de antígenos. Va a pasar las navidades con su familia y quiere proteger a sus abuelos para que no se infecten. Asegura que se hace este test porque muchos niños son asintomáticos.os test rápidos ya son una realidad en las farmacias de España. Se trata de pruebas de detección de anticuerpos que se dispensan con receta y que ofrecen un resultado en 10 minutos. Para personas como Beatriz es una buena noticia ya que es un test que se puede hacer en casa y además se evita ir a los centro de salud.

