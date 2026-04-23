Luis del Val: "¿Todos los políticos son iguales? No, pero la degradación y el envilecimiento al que hemos llegado hoy alcanza cotas tan históricas como repugnantes"

El comunicador Luis del Val ha puesto el apunte en 'La Linterna' de COPE al tema del día que ha abordado Ángel Expósito, las claves del caso Kitchen. A raíz de este asunto, Del Val reflexiona sobre el que considera el denominador común de los distintos casos de corrupción en España: "la pasta". Para el colaborador, el gran problema de los partidos políticos es su constante necesidad de financiación, lo que abre la puerta a prácticas corruptas.

Las claves del 'caso Kitchen' El tema del día Escuchar

El origen del problema: la financiación

Los partidos políticos "siempre necesitan más dinero del que tienen", explica Del Val. La cercanía constante de elecciones autonómicas, generales o municipales obliga a realizar grandes desembolsos en "campañas de publicidad, alquilar furgonetas, y pagar locales, traslados". Estos gastos son comparables a los de "una boda por todo lo alto", pero los ingresos ordinarios, como las "cuotas ridículas" de los militantes, son insuficientes para cubrirlos.

Para afrontar estos costes, se recurre a "ingresos extraordinarios que no pasan por contabilidad". Es en este punto donde, según el comunicador, "la tentación de meter mano en la caja es casi irresistible". Este parece ser el escenario en el que se desarrolló el caso Kitchen, donde la fortuna del tesorero difícilmente podría proceder de "una herencia de un tío de América", una metáfora para referirse a empresarios que buscan favores a cambio de dinero.

EFE Captura del video de la señal de la Audiencia Nacional, de un momento de la declaración como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la décima jornada del juicio Kitchen

De la caída de Rajoy a la "degradación" actual

Luis del Val recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy cayó por su "responsabilidad" en estos asuntos, a pesar de que figuras como el expresidente siempre tuvieron ingresos superiores como registrador de la propiedad. En el marco de la investigación, Rajoy ha negado haber dado indicaciones sobre la contabilidad del PP, mientras que otras figuras como Cospedal han admitido reuniones con Villarejo.

Tras la caída de Rajoy, llegó al poder Pedro Sánchez, autoproclamado "paladín de la honestidad". Sin embargo, Del Val señala la ironía de que enviara "al más honesto de la cuadrilla, un tal José Luis Ábalos", y que el PSOE "superó con creces y maneras mucho más groseras la corrupción anterior".

La degradación y el envilecimiento al que hemos llegado hoy alcanza cotas tan históricas como repugnantes"

EFE El exministro de Transportes José Luis Ábalos (i, atrás) y su exasesor Koldo García (d, atrás), durante su juicio en el Tribunal Supremo

Ante la pregunta de si "¿todos los políticos son iguales?", la respuesta de Luis del Val es un "no" rotundo, pero con un matiz desolador. Afirma que "la degradación y el envilecimiento al que hemos llegado hoy, con esposas y hermanos del más alto dirigente implicados en el enchufismo, y con las empresas públicas manejadas como si fueran cortijos del siglo 19, la degeneración alcanza cotas tan históricas como repugnantes".

Tampoco escapan a su crítica los populistas "que surgen como setas regeneracionistas, haciéndose los justicieros decentes", pero que "ya sabemos que terminan cobrando de los narco gobernantes de Venezuela, por ejemplo, y diciendo que allí se come 3 veces al día".

Todo por la pasta"

En definitiva, para el comunicador, el motor que impulsa gran parte de la corrupción política, independientemente del color del partido, se resume en una frase contundente que cierra su reflexión: "Todo por la pasta".